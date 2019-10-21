江西南康作协主席逼会员转文？称仅是“提醒号召”

针对网传江西赣州南康区作家协会主席赖某某强制要求协会会员转发文章，不转发者或被“点名”或被“清理出（协会）队伍”一事， 当事人赖某某昨天（20日）上午回应澎湃新闻时称，为了协会的发展，协会开会商讨希望会员多转发、传播协会文章。他否认自己的言论存在威胁，“仅是提醒、号召”。

网传的南康区作家协会赖某某在协会会员群中发布的信息：

澎湃新闻报道，在其中一张聊天截图中，在一个名为“南康区作家协会会员群”中，名称为“赖某某[南康区作家协会]”的微信号发布了如下信息：明天下午五时还未分享者，我会点名，别怪我不给你留面子。

另一张网传的聊天截图显示，前述微信号发消息称，作协将出台相关规定，长期不分享“南康文学”与不参加协会活动的人，将（被）清除出（协会）队伍。此外，另一张截图显示，前述微信号还称，只要是协会会员，便有义务分享文章，“作为主席，这是我对你们提的要求，你们看着办”。

对此，南康区作家协会主席赖某某回应澎湃新闻称，他让会员转发的文章是该协会微信公众号“南康作家”的文章，该公众号是该协会的官方公众号，主要发布会员的文章，为会员们提供一个“练武之地”。他让会员转发的并非是自己的文章，而是其他会员的。

他称，此前有会员仅转发自己的文章，而不积极分享其他人的文章，不关心组织的发展，为此协会曾开会商讨，决定在群里让大家多多转发、传播。

赖某某说：“这样做是想让会员积极传播‘南康文化’，是为了协会更好的发展，毕竟 ‘众人拾柴火焰高’。”

对于网传他言语中疑存在威胁意味，赖某某说，“清者自清浊者自浊”，自己的言论不存在威胁、强迫，仅仅是在群里提醒、号召会员。