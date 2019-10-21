《人民日报》批港教材将黄之锋列传统美德名人

近日，网上流传一张内容为香港某中学校内教材的图片，其中将香港众志秘书长黄之锋奉为“中华传统美德名人”。中国大陆官媒《人民日报》微博公众号昨天（20日）晚上对此发表评论称，“从这部荒谬的教材，可以一窥香港教育的严重问题”。评论指出，无论是通识教育教材，还是校园里一些教师，都把课堂当成了撒播政治观点的“土地”。

以下是《人民日报》全文：

近日，有媒体在网络上贴出的一张图片显示，香港一所中学的教材将黄之锋列入“中华传统美德格言及名人系列”，还对其所作所为大加赞赏。稍有常识的人都知道，黄之锋是公认的“港独”分子，不久前还跑到西方国家乞求制裁自己的同胞。这样的人物与“中华传统美德”扯不上丝毫关系。难怪香港教评会主席何汉权说：“如果把黄之锋作为一个负面人物、反面教材，我反而可以接受。”

从这部荒谬的教材，可以一窥香港教育的严重问题。无论是通识教育教材，还是校园里一些教师，都把课堂当成了撒播政治观点的“土地”。比如通识教育教材刻意放大香港与内地矛盾，鼓动学生通过“非制度化途径”表达诉求；有的教师上课不讲知识、不谈规律，夹带私货、观点先行；教协甚至煽动学生不要上课，去搞政治……其结果就是香港教育“泛政治化”，学生逐渐丧失独立思考的能力，年轻人遇事容易情绪化、走极端，社会充满戾气、负能量。更让人难以接受的是，近来，政治化的教育正在消解最基本的师道伦理，学生甚至可以辱骂、恐吓、禁锢自己的师长，不能不说是香港教育最大的失败与悲哀。

“泛政治化”有其根源，很重要的原因在于，香港教育如今缺乏好与坏、是与非的最起码标准。首先是通识教育无大纲，教材无标准。在此背景下，罔顾事实、颠倒黑白、充满偏见的内容比比皆是。教协出版的教材甚至请非法“占中”搞手戴耀廷当顾问，其对青少年思想的毒害可想而知。另一方面，学校课堂上，特别是大学课堂，所谓“言论自由”为一些教师兜售无良政治观点大开方便之门。然而一个事实是，言论自由亦有其边界。即使在被一些人奉为圭臬的美国校园，分裂国家、种族歧视、宣扬法西斯等也是绝对的禁区。反观香港，“港独”“违法达义”等有害思想，假言论自由之名大行其道，实在是一种讽刺。教育的最基本目的，就是要为社会树立最基本的是非对错观念，香港教育界的一些人，显然不明白这个道理。

教育必须牢牢扎根本国的文明母体，才能枝繁叶茂。而一直以来，香港教育却在传承中国历史文化、正确认识当代中国发展方面存在不少缺失。比如，国民教育的推广在香港困难重重，中国历史从必修课变成了选修课，中国语文课几乎快变成“中国语言课”……一旦失去中华文化和历史的景深，脱离具体国情，年轻人对一切事物的理解和认知就容易流于表面，被一些简单的口号带偏，更不要提形成对国家的深入理解和身份认同了。同样是在美国，既高度重视国民教育，也要求学生阅读柏拉图、卢梭、尼采等思想家的经典文本，返回西方文化的历史源流。回归文明母体，传承中华优秀文化，强化国民身份认同，才能让香港年轻人深刻认识到自己和香港从何而来、向何处去。

近日，曾经痛斥香港通识教育弊端的叶刘淑仪，当选立法会教育事务委员会新任主席，网友评价“看到了香港教育的希望”。说到底，教育的问题其实还是办教育的人的问题。让那些真正懂教育、真正关心爱护青少年、真正具有社会责任感的人来办教育，坚决抵制别有用心的人利用教材、课堂为自己攫取政治利益，香港年轻人才有希望，香港社会才有未来。