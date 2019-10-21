迪奥上海派对播放《我和我的祖国》

由于在宣讲会上使用“缺斤少两”的中国地图，法国知名时尚品牌迪奥（Dior）也步诸多大公司后尘，触碰到了这根不容逾越的底线。10月17日凌晨，迪奥因此事紧急道歉，称对中国有着“诚挚热爱之情”。

据观察者网报道，前晚（19日）8点30分，迪奥2020春夏成衣系列发布秀上海场如期举行。然而闭幕后的派对，却一度变成“红歌会”：现场背景音乐居然放起了李谷一版的《我和我的祖国》。

这与以往迪奥开派对时的氛围大相径庭。出席活动的多位时尚博主通过微博全方位多角度呈现了这一“盛况”。

放红歌到底有没有必要？网民之间分成了两派：有人认为这疑似“病急乱投医”式公关，还不如在道歉和处理方面多下下功夫。也有人表示接受，至少说明迪奥的态度还是诚恳的。

不过截至目前，迪奥方面尚未对为何突然放红歌做出解释。

近年来，外企对中国版图及主权的重视不足暴露得愈发频繁，屡屡发生扎堆出错，又扎堆道歉的情况，仅仅今年8月，就有范思哲、蔻驰、纪梵希等知名国际奢侈品牌因涉及“破坏中国主权”而道歉。就连《亲爱的，热爱的》这样的国产热播剧，也出现了“问题地图”。

有鉴于此，自然资源部在今年上半年完成了对29家“世界500强”企业官方网站“问题地图”的核查整改工作，又于8月初发布了一张官方“教程”，让普通人迅速识别“问题地图”。