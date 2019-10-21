蔡英文：要将台湾打造成更公平公正的地方

台湾总统蔡英文今天（21日）表示，自从她上任以来，政府团队就致力提升社会全方位的人权保障，如同民主化的进程一样，人权也是需要一步步去推动的，政府每一天都在努力，要将台湾打造成一个更公平、更公正的地方。

据中时电子报报道，蔡英文今天上午出席“国际人权联盟第40届年会开幕”以英文致词表示，这次是“国际人权联盟”成立近百年来第一次在亚洲举办年会，并且在台湾举行，别具意义。

她说，台湾虽然不是联合国会员，但已将许多重要的人权公约在台湾合法化。为确保全面落实这些保护规范，政府主动建立了独特的审查程序，邀请国际人权专家来台检视，并和台湾的民间团体及政府机关交流，以将人权观念深植社会。

蔡英文指出，台湾虽然在推动人权保障方面有进展，但工作才刚起步而已。政府是无法独力完成这项工作的，台湾的非政府组织在这个过程中，扮演非常关键的角色，除了和政府一起合力确保人民权利，并帮助我们与社会大众沟通。

如同民主化的进程一样，她说，人权也是需要一步步去推动的，“我们前面还有很漫长的路要走，许多议题有待解决。因此，政府每一天都在努力，要将台湾打造成一个更公平、更公正的地方，她相信与会贵宾也都抱持同样的使命。”