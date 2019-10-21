中俄联合演习地域正在拓展 演习内容会越来越丰富

中国国防部国际合作办公室安全合作中心主任周波今天（21日）在出席第九届香山论坛期间表示，中俄联合演习不局限于非传统安全领域，双方演习的地域正在拓展，演习的内容只会越来越丰富，未来双方的合作只会加强。

据俄罗斯卫星通讯社报道，周波受访时表示，俄罗斯国防部长绍伊古此次来中国访问，某种意义上讲是对中国国防部长两次参加莫斯科安全会议的回应。中俄关系从政治角度来讲，已经是有最高的定位，即新时代的全面战略协作伙伴关系。在军事方面，双方合作也非常多。实际上从历史上来看，中国解放后的整个工业基础，很大程度上都是俄罗斯帮助奠定的，其中包括军事工业。改革开放以后，中国的对外军工合作主要的伙伴是俄罗斯。

他指出，无论是俄罗斯提供军工技术，或者通过军贸提供帮助，现在在中国开花结成的成果，大家都看到了。中俄关系不只是体现在军工军贸方面，而且政治上的互信也达到了最高的程度。在军事方面，无论是上合组织多边演习还是中俄双边演习，在规模和层次上都是中国同其他国家进行的类似的演习不能相提并论的。

周波表示，“中国40年来和平发展，没有任何战争。因此和平时期训练自己，只能在一个更求真仿真的环境中学习。中国同俄罗斯这样有战争经历的伙伴进行共同演习，对中国来说提高更快。”

周波分析称，中国跟其他国家的很多演习聚焦于应对非传统威胁，即反恐、反海盗或者是人道主义救灾，但是同俄罗斯的演习不完全是非传统，有些时候也有传统的部分，尤其是今年双方的联合空中巡逻已经不再是演习，这更凸显了中俄之间的互信程度。实际上，中俄之间进行了很多演习，比如“2005-和平使命”的规模超过万人，是非常大的。其次，它不局限于非传统。第三，双方演习的地域正在拓展。比如，在南海、日本海、波罗的海、地中海都举行过。所以，中俄的联合演习应该说内容只会越来越丰富，演习的程度越来越复杂，因为本身起点就很高。

谈到中俄在反导演习领域的合作，周波认为，“在反导问题上，首先中俄双方的立场是差不多的，即维护全球的战略平衡，维护东亚战略平衡。从实际的做法来讲，中俄已经搞过两次计算机模拟的反导演习。我觉得从推理上讲，有一就有二，有二就有三，今后在大的中俄关系良性发展的情况之下，双方在这方面的合作也会加强。”

第九届北京香山论坛于10月20日至22日在北京国际会议中心举行。论坛以“维护国际秩序，共筑亚太和平”为主题，共设4个大会议题，平行安排8个分组会议。