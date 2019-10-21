中国5G行业月薪超金融 “码农”们在北京赚最多

互联网产业的人才需求经过6个季度的下降之后，终于在今年第三季度出现了正增长。产业互联网、人工智能、5G等科技热点的兴起正在深刻地改变着互联网人才就业环境。

在第六届世界互联网大会期间，在线招聘网站智联招聘发布的《2019年互联网产业人才发展报告》（下称报告）称，在5G商用加紧布局的当下，激烈的竞争使得企业对于相关人才的需求更为迫切，今年前五个月5G相关岗位平均月薪已超过1.5万元，高于长居薪酬榜首位的基金、证券等金融行业。

据第一财经报道，智联招聘执行副总裁李强受访时表示5G行业有前景又有高薪，人才供给却严重不足，这种状况与求职人员存在硬技能缺失，以及5G人才培养难度大有直接关系，下一步应有一些大型社会化协会组织或者是工信部来推出一些5G人才的标准化课程，以帮助通讯、信息工程类人才尽快向5G转型。

2018年之前，互联网行业曾经多个季度居于就业景气指数榜的首位，但受到需求收窄和供给稳定的双向作用下，互联网产业的CIER指数（即中国就业景气指数）从2018年起出现了大幅滑坡，由2017年的5左右降至2018年的3左右，2019年一季度触底反弹，逐渐由一季度的1.81回升至三季度的2.74。

具体来看，互联网产业的需求规模指数自2018年一季度开始出现明显的下降，2018年三季度跌至1.97，招聘需求人数仅是2017年一季度的45%，同比下降58.97%。进入2019年后降幅逐渐收窄，指数稳定在2左右，并在2019年三季度实现同比正增长0.71%。

就互联网内部的细分行业而言，电子商务人才需求持续缩减。随着直播电商、生鲜电商、社交电商、跨境电商等一一洗牌，自2017年三季度至2019年一季度，电子商务行业CIER指数自最高点的12.62大幅降至3.08，同时这一行人才需求的下降幅度也最大。

随着5G牌照的发放和5G商用的加紧布局，通信类人才的需求出现了爆发式增长。通信/电信运营与增值服务行业、通信/电信/网络设备行业CIER指数分别从2019年一季度的0.77、0.68提升至1.62、1.16，它们也成为互联网就业景气指数增长最快的细分行业。

站上风口的5G催生了通讯类人才就业繁荣景象。智联招聘大数据显示，2019年1-5月5G相关招聘职位数同比增速达806.60%，而投递简历同比增速仅为151.04%，供给变化滞后于需求状况更为严重。

李强表示，现在5G人才完全不够用，整个产业都在追5G人才。随着5G商用化的到来，预计第四季度人才需求规模会更大。从智联招聘过往承接5G相关企业招聘来看，企业寻觅的候选人也大多是从毕业于知名院校的计算机以及信息技术相关专业，并且在知名企业从事技术岗位。

为了吸引更多的人才，企业给出的薪酬待遇更是相当慷慨。2018年1-5月5G相关岗位平均薪酬为10839元，2019年1-5月为15644元，增长率达44.33%，在整体薪酬增长缓慢的衬托下，5G人才的薪酬增长显得相当突出。

虽然5G业有国家扶持、有企业需求、有高薪待遇，本应是求职者趋之若鹜的行业，但实际上投递简历的人数并不如预期，需求和供给之间存在大量的缺口。李强认为其原因在于求职者存在硬技能的缺失，或者是5G工作标准不够明确，很多求职者认为自己无法胜任这一工作。

报告称，5G是一个高科技的交叉领域，合适的候选人必须是复合型人才，并且在前沿技术领域有深入的研究，对从业人员的专业能力和综合能力要求比较高，

李强建议大型社会化协会组织或者是工信部来牵头头部公司的骨干人才来一些标准化转型类的课程，对想去转型做5G的求职者进行培训，用快速学习的方法将将这部分人转到5G领域中。

5G行业1.5万元的平均月薪已经超过位于今年秋季求职期行业平均薪酬排行榜第一名的“基金／证券／期货／投资”业。而且，整个互联网行业的平均薪酬也处于全行业的领先地位。

智联招聘大数据显示，2019年三季度互联网产业整体平均薪酬达9296元，且多数子行业的平均薪酬高于全行业（即包含互联网及其他所有行业）平均水平。

自2017年三季度至2019年三季度，计算机软件行业与网络游戏行业薪酬增幅较高，分别较2017年三季度增长了31.53%和25.76%。

随着加班现象的普遍和工作模式的变化，时薪比月薪或年薪更能反映劳动者的真实报酬。智联招聘的调研数据显示，45.2%的互联网人时薪在20-50元，18.8%的互联网人时薪在50-100元。

与全行业数据对比，互联网人在高时薪区间的人数占比较高，低时薪区间的人数占比较低。与月薪一样，互联网人的时薪也高于全行业平均水平。报告称，互联网人的高薪并不是靠工作时长拼出来的，而更多是基于其知识技能和专业技术。

报告还显示，从各子行业平均薪酬排名前五的城市，在多数行业中，中国互联网四大圣地——北上深杭占据了排行前4名。广州仅仅在IT服务与网络游戏2个子行业出现在前五位置，且均为三甲之外，这也再次提醒了作为一线城市的广州与北上深杭相比在互联网产业布局与发展上差距相当明显。