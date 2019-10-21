上海市台办主任李文辉拜访柯文哲

上海市台办主任李文辉今天（31）拜访台北市长柯文哲，台北市政府发言人周台竹会后转述交谈内容，指集中在文化交流跟城市经贸往来两个重点，进行广泛交流。针对独派团体质疑为何不公开？周台竹则是强调相关行程经过陆委会审核，不会接受媒体采访，也不会触碰政治议题。

据《自由时报》报道，李文辉今天上午11时30分左右抵达北市府，以不公开方式和柯文哲会面约30分钟。独派团体“台湾国”在李文辉一行抵达前，于市府大门前抗议，高举“柯文哲密会李文辉，难道是报告战绩”，并喊“柯文哲，不要当中共同路人”口号。

周台竹表示，李文辉随上海爱乐乐团来台进行艺文交流，今天的基调就是礼貌性的拜会，事实上交响乐的交流，始于2010年由当时的上海市长韩正率交响乐团来台，与台北市立交响乐团合作演出。

周台竹提到，上海交响乐团团长于会中提出邀请，明年9月、10月将分别在上海举办国乐表演、国际艺术节等活动，希望台湾相关的乐团能共襄盛举。

媒体询问是否有谈及其他议题？周台竹强调，今天很多人在场，里面大概有将近30人，谈的题目真的主要集中在礼貌性拜会，聚焦文化交流，还有台北跟上海之间的经贸关系。

由于柯文哲今早受访开玩笑说“会叫他们把钱花完再回去”，对此，周台竹尴尬笑了一声后仅说，上海爱乐的团员都不是第一次来台北，如果来台北看到很喜欢的东西，会不停的再来。

针对独派团体“台湾国”质疑为何不公开？周台竹说，两岸关系，尤其两岸互动部分，是非常敏感的，这次上海方来访，相关的程序都要经过陆委会审核，陆委会的规定是非常清楚，他们国台办的人在台湾是不会接受媒体访问，也不会碰政治议题。