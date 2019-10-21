上海今年前三季度全市生产总值逾2万5000亿元 同期增长6.0%

上海市统计局发布今年前三季度上海市生产总值数据，经初步核算，上海前三季度的生产总值为2万5361.2亿元（人民币，下同，约4883.49亿新元），比去年同期增长6.0%，增速比上半年提高0.1个百分点。

据第一财经报道，其中，上海第一产业增加值60.09亿元，下降4.3%；第二产业增加值6982.80亿元，下降1.1%；第三产业增加值18318.31亿元，增长8.9%。第三产业增加值占全市生产总值的比重为72.2%，比去年同期提高2.6个百分点。

此外，前三季度中上海全市固定资产投资总额比去年同期增长4.8%，增速保持稳定。从主要领域看，工业投资增长16.3%，连续18个月保持两位数增长；房地产开发投资增长4.0%，增速比上半年提高0.4个百分点；城市基础设施投资下降5.6%，降幅收窄1.1个百分点。

上海全市前三季度工业投资在集成电路、新能源汽车等一批大项目的带动下，延续去年以来的较快增长态势。制造业投资在多领域大项目带动下比去年同期增长25.4%。六个重点工业行业投资增长32.0%。其中，汽车制造业投资增长73.1%，生物医药制造业投资增长66.6%，增速分别比上半年提高18.2个和4.2个百分点；电子信息产品制造业投资增长27.5%，石油化工及精细化工制造业投资增长30.1%。