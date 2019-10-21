江西玉山警方发布“麻将馆禁令”后删除 律师称涉嫌越权

江西玉山县公安局微信公众号20日发布通告要求全县范围内，棋牌室、麻将馆关闭。此举措被指“一刀切”，引发争议。

上述通告显示，为深入推进扫黑除恶专项斗争，严打整治赌博违法犯罪活动，切实解决棋牌室、麻将馆等场所涉赌、噪音扰民等突出问题,进一步净化社会风气,构建文明和谐平安美丽玉山，提升公众安全感和群众满意度，经研究决定，依法对全县范围内的棋牌室、麻将馆、宾馆麻将房等予以取缔。

通告要求，今年10月22日前，全县范围内，营业性麻将馆自行关闭；茶楼、宾馆的麻将室（房）自行撤销；在店铺、居民楼、出租房等场所摆放麻将机，提供纸牌、麻将、骰子等工具用于赌博的自行停止。

违反上述要求者，一经发现赌博行为，公安机关将依据《治安管理处罚法》对相关经营者、工作人员、参赌人员予以处罚。

该通告在网络上引发热议，不少人指出，警方以行政命令剥夺群众娱乐权利，实属不妥，更有法律专家指出，此举系“一刀切”。

据《新京报》21日从玉山县公安局证实，目前官微已删除相关通告，删除原因未知。然而，据《新京报》联系的当地棋牌室消息，工作人员透露日前确实接到相关通知，目前已停止营业。

另有律师表示，警方发布的取缔通告，涉嫌超越职权，“有权力对棋牌室、麻将馆进行取缔的执法机关，应该是市场管理局等法律赋权的部门，而非公安机关。”