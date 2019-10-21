苏贞昌：陈同佳案“非常诡异” 台湾绝不入圈套

对于在台湾涉嫌杀害女友的港人陈同佳要到台湾自首，台湾行政院长苏贞昌认为，过去要求香港司法互助他们“理都不理”，现在却突然说要送来台湾，“这非常诡异”，台湾绝对不会陷入圈套。

据《自由时报》报道，苏贞昌今天（21日）上午在台湾行政院召开记者会，宣布开放山林政策，会后接受媒体访问。对于高雄市长韩国瑜称台湾没理由“不收”陈同佳的投案，批蔡英文政府“护主权如缩头乌龟”，苏揆反击指出，香港特首林郑月娥是配合中国中央政府的。

他指出，香港人杀了香港人，现在人在香港监狱里林郑不办，过去台湾政府一再要求香港司法互助，也没有收到回复。现在突然态度转变，说要送来台湾，这非常诡异，“我们不是韩国瑜，不是到香港拜访林郑月娥必恭必敬，什么都说是，说要配合”。

苏贞昌说，林郑月娥后面是中国中央政府，企图用把嫌犯送台湾，要让她的修订《逃犯条例》合理化。现港民这么反修例，林郑月娥应该好好听香港人民意见，回应民意要求，不要政治操作。

苏贞昌强调，国家主权最重要，有主权才有司法管辖权，奇怪的是，台湾当过总统的、要选总统的韩国瑜，对过去香港不司法互动，现却支持嫌犯送台，台湾绝不陷入圈套；他也呼吁政治人物为台湾讲话，守住台主权才是第一，香港无主权才会让中国中央政府予取予求。

苏贞昌表示，陈同佳在香港若出狱就自由自在，怎不在香港过好日子，突然之间说要来台湾面对杀人罪的审判？这不符人性、常理；从国家安全国家主权，台湾会严格把关，守住台湾安全。