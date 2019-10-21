《环球时报》胡锡进：香港持续动荡 强化内地社会五个重要认知

香港社会争坳至今持续四个多月，依然未见缓解。期间两次前往香港实体考察的大陆官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天在微博上发文，表示香港的动荡已成为促进中国社会治理的正资源。

他在微博上写道：“我相信香港暴力型示威大大推动了中国内地社会凝聚力的增加，强化了内地社会保持政治稳定的集体意愿，而不是对内地社会构成了紧迫的威胁。”

胡锡进指出，香港持续动荡强化了中国内地社会的五个重要认知，分别是：

第一，动乱有损全社会的利益，它根本无助于解决一些人希望解决的问题，而只会让经济及法治环境恶化，给社会造成严重内伤。

第二，美国和西方的政治及舆论力量的确对华没安好心，信不得。他们对香港示威的支持很大程度上就是耍香港，要把香港搞成对付中国的棋子。他们介入中国其他问题同样也不会带着善意，而只会从他们的利益出发设计策略。

第三，香港的资本主义制度比内地人原本想象的要糟糕得多。它的民生竟然有那么严重的缺陷，社会公平同样是软肋，而且那么容易被撕裂和点燃，以前内地社会羡慕香港的那些东西几乎变得荡然无存。

第四，游行示威不是什么好事，它作为一种权利，潜含了很容易失控的破坏力。

第五，民生建设很重要，怎么强调都不过分。

他认为，香港的事情应该让大陆变得更加自信。而上述认知的自然形成也对中国内地社会在进一步扩大开放的同时保持政治定力，从长远看有有利、促进的一面。

胡锡进表示，中国内地社会因为香港事件又多了一份成熟，更不容易被西方忽悠。中国社会需要更加和谐，更理性，更有活力，不断主动解决内在的各种问题，形成良性循环。

他说：“我们应把香港的事情转化成中国内地社会不断扩大治理主动性的契机，帮我们更有魄力，创造更多成就，而不是让它促使内地社会把进一步加码应对风险作为治理的主线。”

此外，他也指出社会必须围绕民生且不限于民生不断实现实实在在的进步，让老百姓有更多获得感， 这应当是任何社会治理的总目标。好的社会治理要确保一个社会在与其他社会的发展竞争中处于优势。这是保持长期社会稳定的根