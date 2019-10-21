上市公司“51信用卡”突被查 约百名警察上门搜证

10月21日上午，上市公司“51信用卡”位于杭州西湖区紫霞街80号西溪谷国际商务中心的办公地点遭遇警方突击清查，具体原因不明。

新浪财经引述现场知情人士透露，“51信用卡”楼下大约停有12辆警车，上门的警察约有百人。

局公司官网介绍，51信用卡提供智能账单管理服务，也为用户提供投资、借贷等一站式金融服务。公司运营主体为杭州恩牛网络技术有限公司，成立于2012年5月，初期主打信用卡账单管理软件“51信用卡管家“，后又推出“51人品”、“51人品贷”、“给你花”等产品，业务涵盖个人信用管理服务、信用卡科技服务、第三方支付、线上信贷撮合及投资服务。

据21聚投诉显示，日前有多名用户集体在聚投诉上反映，他们参与投资、兼职等的多个平台实际上是境外违法网络博彩平台，且根据大家提供的证明，为这些平台提供支付通道的支付机构正是酷宝支付。

一直以来，博彩组织利用第三方支付平台进行涉赌资金清算、洗钱都是央行、公安部门集中整治和监管的重点。如此重压之下，酷宝支付仍成网络博彩平台背后“助手”。目前，酷宝支付被集体投诉一事还在继续发酵。

据公开数据显示，酷宝支付运营主体为北京雅酷时空信息交换技术有限公司（简称雅酷时空），注册资本1亿元人民币，是中国人民银行（央行）批准的第三方支付企业，涵括移动电话支付、互联网支付、预付卡发行与受理（北京市、广东省、江苏省、浙江省）。早在2017年51信用卡已完成对对持牌机构“雅酷时空”的全资收购，据知情人士透露，交易价格在11亿元左右。