歼20等中国主力战机亮相空军开放日

庆祝中国空军成立70周年航空开放活动10月17日至21日在吉林长春举行，中国空军歼-20等新型主力战机亮相。

据央视新闻官博报道，正在吉林长春举行的中国空军航空开放活动上，中国空军新型主力战机亮相，其中包括歼-16、歼-20和重型军用运输机，“胖妞”运-20。央视微博视频中，歼-20展示了单机直线拉起斜翻滚的高难度动作；“胖妞”运-20展示了大坡度盘旋。

有中国网友留言称赞太酷炫了。

另据新浪军事发布的信息，空军开放日上还亮出科幻色彩浓厚的“新玩意儿”，南天门计划中的“空天母舰”。官方介绍这是一项航空主题实景沉浸式体验项目。

项目的介绍中写道，该计划来自南天门计划联合指挥中心的最新指令，为确保人类首支“深空战略打击集群”的装备计划顺利完成，尽快为人类建设一支能够有效抵御外星文明进攻的力量。

从2050年10月，将由南天门计划长春基地承接新型空天无人战机“玄女”的改进测试任务。作为南天门夺取制空权以及远距离精准打击的任务。此次任务将系统重点优化该机型与“鸾鸟”大型战略空天载机平台的适配工程，并配合轨道空降部队装备的新型无人战术机甲，根据既定计划，完成联合训练任务。