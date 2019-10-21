中国央行报告：逾两成成年人曾在银行以外平台借款

中国央行人民银行今天（21日）发布中国普惠金融指标分析报告（2018年）。报告显示，2018年，中国全国成年人个人未偿还贷款平均笔数为0.51笔，其中农村地区成年人个人未偿还贷款笔数为0.43笔，均与上年基本持平。

此外，中国全国成年人去年在银行获得过贷款的比例为39.88%，农村地区为34.62%；在银行以外的机构、平台获得过借款的成年人比例为22.85%，农村地区为21.08%。

在个人投资理财产品方面，报告显示，农村地区居民投资理财意识提升较快。2018年，中国平均有47.81%的成年人购买过投资理财产品，比上年调查水平高1.84个百分点；农村地区这一比例为36.11%，比上年调查水平高3.32个百分点。

而在小微企业金融服务方面，小微企业融资困难进一步缓解，普惠口径小微贷款增长迅速。截至2018年末，普惠口径小微贷款余额8万亿元人民币，同比增长18%，增速比上年末高8.2个百分点，全年增加1.22万亿元，同比多增6143亿元。创业担保贷款较快增长，截至2018年末余额为1064亿元，同比增长 22.5%。

此外，中国的基础金融服务可得性也较高。截至2018年末，中国全国银行网点乡镇覆盖率达96.3%， 与上年持平；平均每万人拥有银行网点1.65个，同比略有增长。中国70%的省份银行网点乡镇覆盖率已达到100%。截至2018年末，中国平均每万人拥有ATM机具7.96台，平均每万人拥有POS机具244.72台，同比分别增长15.2%和9.07%。

中国数字技术与金融融合的速度也加快，去年全中国使用电子支付成年人比例为82.39%，比上年高 5.49个百分点；农村地区使用电子支付成年人比例为72.15%，比上年高5.64个百分点。

随着信用体系建设不断推进，2018年末，中国全国金融信用信息基础数据库收录的自然人数为9.8亿人，同比增长3.16%，个人信用档案建档率为84.47%；中国金融信用信息基础数据库收录的企业法人数为2582.8万户，同比增长 2.84%。通过中小微企业和农村信用体系建设，已累计为261万户中小微企业和近1.9亿农户建立信用档案。