中国拟修改未成年人保护法 解决校园欺凌、沉迷网络等问题

“未成年人保护法(修订草案)”21日提请中国十三届全国人大常委会审议。修订草案着力解决校园安全和学生欺凌、性侵害未成年人、未成年人沉迷网络等现实存在的突出问题。

据中国新闻网报道，中国全国人大社会建设委员会主任委员何毅亭在会上介绍，中国的未成年人保护法是1991年制定的，2006年进行了较大幅度修订，总体看，该法确立的原则和制度仍然适用。

何毅亭介绍，针对校园安全和学生欺凌问题，修订草案规定，学校应当建立学生欺凌防控制度，对教职员工、学生开展防治学生欺凌的培训和教育。

他称，密切接触未成年人行业的从业人员性侵害、虐待、暴力伤害未成年人问题时有发生，对此，修订草案创设该行业的从业查询及禁止制度。

何毅亭还介绍，中国未成年人沉迷网络特别是网络游戏问题触目惊心。修订草案新增“网络保护”专章，对网络保护的理念、网络环境管理、相关企业责任、网络沉迷防治等作出全面规范。其中规定，对未成年人使用网络游戏实行时间管理，具体办法由中国国务院规定。

修订草案还将现行未成年人保护法中的相关内容加以整合，增设“政府保护”专章，明确各级政府应当建立未成年人保护工作协调机制，细化政府及其有关部门的职责，并对国家监护制度作出详细规定。

这次修订草案新增强化了父母或者其他监护人的第一责任；确立国家亲权责任，明确在未成年人的监护人不能履行监护职责时，由国家承担监护职责；增设了发现未成年人权益受侵害后的强制报告制度。

修订草案还规定，设立检察机关代为行使诉讼权利制度，细化规定中止和撤销监护人资格制度，规定刑事案件中对未成年被害人的保护措施等。