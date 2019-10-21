广西南宁查获食蟹猴2735只 为该类最大案件

中国广西南宁海关21日通报，该关隶属防城海关缉私分局将侦办的“GN1903”特大走私食蟹猴案移送防城港市人民检察院审查起诉。这是迄今为止中国海关缉私部门侦办的最大规模走私食蟹猴案，查证走私食蟹猴达2735只，抓获犯罪嫌疑人17人。

据中新网报道，该案被列为海关总署缉私局一级挂牌督办案件，同时也是广西壮族自治区人民检察院、广西壮族自治区高级人民法院、南宁海关联合挂牌督办案件。

防城海关缉私分局民警在7月24日接到举报，民警蹲守相关路段十几个小时后，涉嫌走私的面包车进入视野。该面包车被截停，民警当场查获中国国家二级重点保护动物活体食蟹猴70只。

涉案公司主要犯罪嫌疑人杨某到案后对抗侦查、拒不交代犯罪事实。警方加强与相关野生动物机构的联系沟通，多次联合赴养殖基地，从上万只食蟹猴中精准统计涉嫌走私数量，确保证据可靠。

主办该案的专案组民警介绍，“在侦办的另一起走私案件中，我们通过梳理案件证据发现，该公司长期与另一走私食蟹猴团伙合作，非法收购、销售活体食蟹猴。”

至此，涉案走私食蟹猴的数量从70只扩大至2735只，犯罪嫌疑人悉数到案，两个走私食蟹猴团伙被摧毁。

据悉，随着全球生物医药产业和生命科学研究的快速发展，供医学临床实验和科学研究的非人灵长类动物食蟹猴需求增加，食蟹猴繁殖和驯养产业规模不断扩大。

目前中国国内正规繁殖食蟹猴，从出生到销售，相关的规定和标准十分严格，繁殖企业人力及物力投入成本较大，同时随着国内外市场需求加大，高额利益驱使企业铤而走险走私食蟹猴。