俄防长：美退出《中导条约》真正原因为遏制中国和俄罗斯

俄罗斯国防部长绍伊古表示，俄罗斯国防实力恢复、中国实力日益增强以及两国之间的军事技术合作是华盛顿单方面退出《中导条约》的原因。

据俄罗斯卫星通讯社报道，绍伊古10月21日在北京香山论坛全会上发言时表示：“我们确信，促使华盛顿单方面退出《中导条约》的真正原因是遏制中华人民共和国和俄罗斯联邦。”

他说：“在中国军事和经济实力日益增强、俄罗斯国防实力恢复以及两国军事和军事技术合作扩大背景下，该条约不再符合美国的利益。”

同时，绍伊古提到，与指责俄罗斯违反《中导条约》的规定同时，“美国预先做好了破坏这一条约的准备”。他表示：“美国制造了打击无人机，使用中程弹道导弹作为靶弹，在欧洲部署了Mk-41发射系统，该系统最初研制出来用于发射‘战斧’巡航导弹。这被以下事实所证明：在条约被宣布废除16天后就进行了地基巡航导弹的测试，该导弹据美国自己的说法，击中了500公里之外的目标。”

他认为，“在军备控制领域，多年来确保稳定与力量平衡的多级安全系统正在遭受破坏。”绍伊古表示：“这正指的是美国拒绝批准《全面禁止核试验条约》、美国单方面退出限制反导系统条约以及销毁中程和中短程导弹的条约。”