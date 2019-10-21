全球电视价格持续下跌 起因在中国

中美贸易战正在加剧发端于中国企业供应过剩的电视机价格暴跌。全球平均价格1至3月比上年同期下跌近20%，4至6月下跌近10%。在占全球需求一半的中美两国大幅降价，全球的低价格状态在持续。

据日经中文网报道，英国调查公司IHS Markit统计显示，平板电视今年1至3月的每英寸价格全球平均为10.9美元。比去年同期下降17％。4至6月下降8％。价格大幅下跌有利于消费者，另一方面则对企业构成打击。

IHS Markit执行董事鸟居寿一针对中美市场的降价表示，“掺杂着中美自身的因素”。

获得中国政府补贴的最大液晶面板企业京东方科技集团（BOE）和电视机企业TCL集团等中国的工厂2017年底前后起相继投产。因此，全球电视供给能力提高。

中国原本就是电视机价格低廉的市场，由于经济减速，IHS统计显示，今年1至3月的每英寸价格比去年同期下降10％，降至8.5美元。4至6月也仅为日本一半以下的水平，持续处于底部。

在美国国内，伴随贸易战，降价趋势加速。中国企业此前押注美国政府对中国造电视征收额外关税，自2018年起，对美国企业发起了低价销售攻势。美国来自中国的进口量2018年10月至2019年3月达到约1569万台，较上年同期增加60%。

结果，美国国内的价格下降。在美国沃尔玛，65英寸的4K电视售价约为450美元。北美4至6月的每英寸价格下降9％。欧洲4至6月的价格下降9％。有观点认为在欧洲，随着中国的产量增加和贸易战，产品产生流动，正在对价格造成影响。

日本市场与其他地区稍微存在不同。面临2020年的东京奥运会和残奥会，大屏幕产品等的需求正在增加，1至3月价格持平，4至6月仅下跌3％。

在全球销售的日本国内企业受到影响。索尼目前将2019财年（截至2020年3月）的销量预期下调至1050万台，比4月时下调50万台。在北美排在份额第5位的船井电机下调了2019财年业绩预测，预计出现最终亏损。松下也在着手市场和工厂的筛选。日本国内企业将增加采用超高清影像技术“8K”和有机EL的产品，但业务环境正日趋严峻。