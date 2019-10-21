港多名医护人员静坐集会抗议港警“滥权”

香港反修例风波持续四个多月以来，医院医护与警方间的关系紧张，除病人私隐问题受关注外，近日还有男警擅入产房，以及有防暴警持枪入医院等备受争议的举动，包括威尔斯亲王医院以及玛丽医院在内至少七间医院的医护人员，在今日（21日）午餐时间发起静坐集会，抗议警方“滥权”，重申医护与市民同行。

据网媒香港01报道，威尔斯亲王医院的医护集会于中午十二时半开始，至一时左右，已有近六七十名医护参与，大部份在场人士配戴口罩，并举起各式标语，包括“香港人，反抗”“守护自由，决不投降”，他们也不时高呼口号，包括“光复香港，时代革命”“医护救人，警察杀人”“解散警队，刻不容缓”等，以及合唱《愿荣光归香港》。

本身是威院护士的谢先生受访时指，参与集会是希望为病人权益发声，“勿以善小而不为”。他说，警方近日不时需出入医院，拘留或涉罪行的病人，但他认为核心问题是医院范围内不应剥夺其作为病人的权益。他认为，医管局对此的回应很少，病人在病​​房被捕、为录口供延误治疗等消息不绝，警方也曾多次不合理侵犯人权，如果无人发声，这些原本属于病人的权益就会逐渐消失。

对于有防暴警持枪入病房，他称过往院内的警员只是普通军装，质疑是否真的要以全副装备进入医院范围，面对院内手无寸铁的医护及病人，他又形容观感上有影响，院内正接受治疗的病人见到防暴警也会受惊。

在威院任职辅助医疗的朱小姐称“警察在香港是唯一的独权霸道”。她指出，特首林郑月娥在发表施政报告时，只鸣谢警察在修例运动期间的付出；而消防及医护人员也额外付出了许多努力，却得不到特首半句欣赏。她又称，警务人员在公立医院范围执法，反映警方完全漠视医护人员专业，属于滥权。

在威院任职护士的梁小姐则称，政府不负责任令她最感愤怒。她指出，政府不愿正视市民诉求，只派出警员与市民对峙，算是转移视线。她又希望对医管局高层说，医院应同时尊重警方及广大市民。

至下午1时半，有超过150名医护人员在威尔斯亲王医院主楼地下大堂聚集，他们由静坐转为静站，并为因反修例运动受伤或死亡的市民默哀一分钟。随后，他们举起“五字手势”，高喊“香港人反抗”及“五大诉求，缺一不可”等口号。

下午约1时45分，由于接近午饭时间结束，聚集的医护人员高呼“光复香港，时代革命”口号，然后一同散去。

香港医管局回应称，公立医院的大堂及主要公众通道人流频繁，其中包括不少长者和行动不便人士，基于安全、秩序与医院运作畅顺等多方面考虑，并不适宜举行集会；惟医管局，会继续透过与警方建立的两层沟通渠道，反映员工表达的意见。