港警：上周五至周日共逮捕68人 至少100组交通灯被破坏

香港警方今天（21日）下午召开记者会，介绍过去周末香港示威活动所带来的冲击。

据香港01报道，西九龙总区指挥官卓孝业、警察公共关系科总警司谢振中、警察公共关系科高级警司（媒体联络及传讯）江永祥、有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华、行动部高级警司汪威逊及网络安全及科技罪案调查科警司莫俊杰21日下午四时会见传媒。消防处副消防总长（总部）陈庆勇亦会一同出席。

警察公共关系科总警司谢振中表示，上周五至周日一共拘捕68人，包括53男15女，年龄15至67岁，涉盗窃、非法集结、非法集结时使用蒙面用品、刑毁、公众地方打斗、藏有攻击性武器等。

香港警方20日也采取情报主导行动，在大埔截获一辆的士，在车上检获大批汽油弹，车上31岁及34岁男子涉藏有攻击性武器被捕。

此外，谢振中表示20日中午一名男子路经尖沙咀警署附近时，见到有暴徒破坏警署门外设施，自发上前制止反遭拳打，嘴角受伤，警员见状安排他入警署，免受进一步攻击，有谣言指他是警员，是失实的指控。

西九龙总区指挥官卓孝业开场发言时则指过去四个多月，暴乱变得公式化，开头会有貌似和平的游行，之后有黑衣蒙面人四处破坏放火，近日更有土制炸弹及怀疑炸弹，情况令人非常讨厌，市民生活极大困扰。

卓孝业表示，暴徒打烂交通灯，拆烂电线，至少100组交通灯失灵，当中93组组未恢复运作，主要集中在油尖旺广东道一带，过去多个月至今合共400组交通灯被毁，今早车龙由长沙湾深水埗延伸至油尖，有16条巴士线线暂停，91条须改道，暴徒昨日更将目标指向基建，扬言大肆破坏西九龙站，旅客数字比上周减半，约1.4万人次左右。

消防处副消防总长（总部）陈庆勇则表示，昨日与示威及聚众活动纵火有关共77宗，集中在九龙区，在太子道西及荔枝角道交界，有人在天桥向地面警员投汽油弹，而尖沙咀站、旺角站、太子站、荔枝角站等出入口有人投汽油弹，弥敦道有银行被纵火，就算车站商店关门，亦有员工在内维修检测，纵火是严重罔顾人命。