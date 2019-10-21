美官员：美中竞争不存在对抗 美国不想跟大陆分裂

出席第九届北京香山坛的美国助理国防部长帮办施灿德（Chad Sbragia）今天（21日）表示，美国一直支持自由的印太地区，美国跟大陆的竞争不存在对抗，美国也不想任何国家在大陆与美国之间进行一个选择，美国不想跟大陆分裂，会继续推动大陆的建设性关系。

他说，美国希望让所有的国家都能够维护自己的安全与主权，可以自主选择自己的道路，走向一个和平稳定的环境。

据台媒联合新闻网报道，施灿德说，美国的印太政策是开放的、不是排外的。美国最初的概念是为了扩大包容性。美国欢迎所有国家加入，只要这些国家愿意接受这样的原则─推动全球的繁荣，这些原则包括尊重主权和独立，和平解决争端，遵守国际规则规范，包括飞越和航行的自由，推动自由公平贸易和投资，这不是美国的原则，而是持之已久的原则、是包容性的原则，是各个地区和全世界共享的原则。

他说，美国支持所有的国家倡导这种区域原则的秩序，且体现在美国和其他各方所采取的行动上，美国会维护一个自由和开放的地区，从而推动共同的利益，创造稳定，推动经济繁荣增长。

施灿德表示，一个自由的印太地区要想实现，要靠各国的共同努力，美国愿和各个国家实现这个愿景，美国已看到愈来愈多的国家一起努力、维护自由和开放的国际秩序，美国希望伙伴和同盟能够实现和平与主权。

他说，美国欢迎更多的国家，只要他们愿意加入，美国都愿提供支持。同时，也欢迎中国大陆加入。美国会继续推动中国大陆的建设性关系，也会有跟其他国家的合作，推动在共同的基础上实现共赢，有利于全世界。