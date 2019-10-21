中俄首脑关系虽好 但俄罗斯人对华反感度有所增加

中国与俄罗斯战略合作关系不断升级，却未能推助两国人民互好。俄罗斯由于经济长期低迷导致排外和反移民情绪抬头，近日有民调显示，随着中俄关系提升，大批华客涌入俄罗斯，导致当地人对华人的厌恶感连续两年上升。在下月由俄罗斯民族主义势力举办的游行中，不满和警惕中国势成其中一个主要口号。

据东网今天报道说，俄罗斯排外情绪抬头，华人成最讨厌族群之一。

据该报道引述总部设在莫斯科的独立民调机构“列瓦达中心”上月发表报告指，主张限制劳工移民的受访者，从2017年时的58%，以及去年的67%，增至今年的72%，其中39%人更主张限制中国移民。在俄罗斯人心目中，目前最为厌恶的是吉卜赛人，其次是非洲裔和中亚移民，接着是中国人和车臣人。

报道称，俄罗斯民族主义势力每年11月4日都在莫斯科等地举办游行活动，主要诉求通常都是反对外来移民。与往年略有不同的是，今年游行的主要口号，包括“禁止向中国人出售俄罗斯土地”。

据很多当地媒体认为，俄罗斯的排外情绪再次抬头，与经济状况长期低迷有关。近两年俄罗斯再次出现人口负增长，劳动力不足正严重限制当地经济发展，民众的实际收入水平持续下降。大量中亚及中国移民在俄罗斯务工，惹来当地人反感。