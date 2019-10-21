瑞士信贷：中国富裕人口首度超越美国 两国富人持续增加

一份瑞士信贷的研究显示，中国富裕人口首度超越美国，中美两国的富人数量持续增加。

据瑞士信贷周一（10月21日）公布的年度财富调查结果显示，截至今年年中为止，名列全球前10%的富裕人口中，中国占了1亿人，美国则占了9,900万人。

“尽管美国和中国过去12个月之间贸易形势紧张，两国在财富创造方面均十分强劲，分别贡献了3.8万亿(兆)及1.9万亿美元，”瑞士信贷全球经济暨研究主管Nannette Hechler-Fayd'herbe表示。

路透社引述研究显示，全球百万美元富翁人数估计增加110万人至4,680万人，整体净资产规模达158.3万亿美元，占全球总数的44%。

美国占上述增幅的一半以上，新增67.5万个百万富翁。

澳洲平均财富下降，主要是因为汇率因素，导致该国百万富翁减少12.4万个。英国和土耳其分别减少2.7万和2.4万个。

上述报告估计，55,920名成年人的身家至少1亿美元，4,830人的净资产超过5亿美元。

瑞信预测全球财富未来五年增长27%，到2024年达到459万亿美元。在此期间，百万富翁人数也将上升到将近6,300万人。过去一年，全球财富增长了2.6%。

处于全球底部的90%人口占全球财富的18%，2000年时占11%。

“虽然说贫富不均程度现在处于下降阶段还为时过早，但现有证据显示2016年可能已达到近期的顶点，”报告表示。