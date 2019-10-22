围绕美资金投资中国 美参议员与指数公司爆发争论

美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）指责在全球市场研究和指数编制公司摩根士丹利资本国际公司（MSCI）帮助下，数以十亿美元计的美国资金投到了与侵犯人权和威胁美国国家安全有关的中国公司身上，对此，这家全球指数供应商展开了回击。

据彭博社报道，该媒体看到的一封信中，摩根士丹利首席执行官费尔南德斯（Henry Fernandez）写道，“目前并没有美国法律或法规禁止指数公司创建包含中国A股的指数，或禁止美国投资者在中国A股市场交易。”

费尔南德斯此信是在回应鲁比奥对指数编制的质疑。他表示，成分股的纳入不是基于“对公司内在价值或基本做法的主观判断”，而是基于公司规模、流动性等标准化属性。

摩根士丹利之所以做出回应，是因为鲁比奥发了一封公开信，要求该指数供应商解释为何自去年以来将数百支中国股票加入基准新兴市场指数，然后在今年提高这些股票的权重。此举为数十亿美元计投资和退休储蓄金流入这些中国公司铺平了道路。

摩根士丹利在信中表示同意鲁比奥的观点，即投资者应该了解自己的钱投到了哪里，并称在某些情况下，该公司会特别提及中国采取不同的会计准则，并将中国标注为专制政权。鲁比奥的发言人称，鲁比奥办公室在本月早些时候收到了这封信。

摩根士丹利首席执行官提到，摩根士丹利所影响的被动指数基金与主动管理型基金存在区别，前者没有投资建议功能，后者则可以挑选股票。摩根士丹利表示，除了作为投资基准外，学术机构和研究人员也会使用该公司的指数，因此若将某些股票剔除出指数，将“严重限制理解和评估全球市场的能力。”

包括海康威视在内，最近该指数有部分公司被美国列入阻止与美国公司开展业务的黑名单。

摩根士丹利没有回应置评请求。

鲁比奥对摩根士丹利施加压力，是美国议员为减缓美国投资资金流入中国而发起的更大运动的一部分。此举正值中美贸易战进行之时，美国官员对流向中国的资金加大了审视力度。

美国证券协会首席执行官亚科维拉（Chris Iacovella）表示，摩根士丹利的回应并没有回答鲁比奥对美国投资者保护问题的担忧。

他说道，“MSCI继续视而不见，使数十亿美元计资金从美国流向制裁名单或黑名单上有欺诈行为的中国公司。”

鲁比奥于今年早些时候对彭博表示，他并不是主张全面禁止美国对华投资，而是希望参照美国外国投资委员会的模式建立一个负责审查投资的监管机构。外国投资委员会最近被赋予更大权力来限制中国对美国技术公司的收购。