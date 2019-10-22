王毅：中法将在马克龙访华期间签署逾30项合作协议 并吁中欧需要信任

中国国务委员兼外交部长王毅当地时间周一（21日）在巴黎出席中法文明对话会活动时透露称，法国总统马克龙下月初对华访问期间，两国将签署30至40项“数目不小的”合作协议。他还表示，对中欧双方通过谈判达成中欧投资协定保持乐观的信心，强调中欧之间需要信任，双方没有根本利益冲突。

马克龙将在11月4日至6日期间对上海和北京进行访问。据法新社报道，王毅透露马克龙访华时预计将代表法方与中方签署30至40项“颇具成果”的双边合作协议。

至于协议所包含的领域，王毅透露：“在所有这些伙伴关系中，中法核伙伴无疑是我们合作的重要支柱......核废料处理和回收工厂的建设项目则需要大量投资，涉及非常复杂的技术。谈判进展顺利。”

他说：“马克龙总统将前往上海出席5日召开的中国国际进口博览会，并会在此行于北京展开对中国的国事访问”。

此外，王毅也强调中欧之间需要信任，认为中欧之间没有根本利益冲突。他说：“我们支持一个多极世界，我们共同捍卫联合国的权威和中心作用。在充满巨大不确定性和动荡的背景下，中国和欧洲比以往任何时候都更正确，需要成为积极力量，为和平与稳定作出贡献。”

此外，王毅也表示中国支持欧洲在国际事务中发挥更加积极和重要的作用，也希望欧洲对中国采取更友好的政策。

针对中欧关系及中欧投资协议谈判的进展，王毅指出欧洲已进入后工业化阶段，而中国仍是发展中国家，因此双方并非完全在同一起跑线上。

他说：“最好的方法是达成一个充分考虑到双方需求的协议，而不是向对方强加自己的要求。”

王毅强调，中国将继续对外开放，因为开放可以满足中方的需求。“不对外开放领域的清单总是比较短，这为双方达成协议创造了条件。我们对结束谈判的前景充满信心。”

中欧投资协定谈判启动于2014年，内容包括准入前国民待遇、负面清单管理、国有企业竞争中立、高端服务业开放等。去年7月第20次中欧领导人会晤期间，中欧双方曾正式交换了清单出价。

王毅重申，中国愿意尽快开展有关就中欧自贸协定的讨论，至少要非常迅速地进行可行性研究。如果欧盟方缓慢，则欧盟产品在中国市场上的竞争力将受到损害。

在谈及中法两国关系时，王毅还表示，“我们是两个国际大国，并共同扮演着联合国安理会常任理事国的角色”。

他说，“中法作为东西方文明的代表，面对国际上单边主义的上升和霸权主义的横行，两国应继续加强合作，为多边主义和联合国的权威送上支持的信息”。

王毅称，中法两国应展现出对国际关系准则的遵守，及为全球公平和正义进行维护的态度。