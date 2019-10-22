港本月十宗涉反修例示威趁火打劫案 六中资店损300万港币

香港反修例示威经常出现店铺被破坏的场面，西九龙总区指挥官卓孝业昨天（21日）指出，示威者破坏店铺，令别人有机可乘，趁火打劫。

据《明报》报道，由本月1日至今最少有10宗涉及反修例示威的劫案，当中六宗涉及中资的电讯产品公司被盗手提电话及其他产品，总损失金额近300万元（港币，下同，52万新元）。警方消息人士表示，趁火打劫的整体情况未算严重，但忧经济进一步下滑，情况会恶化。

前日九龙大游行警方录得10宗纵火及七宗刑事毁坏案，而10月1日至今则录得超过80宗纵火案、超过752宗刑事毁坏案及28宗爆窃案，当中有商铺被破坏及纵火。

卓考业昨日提及有商铺店主经点算后，发现损失的电子产品包括手机，总值超过250万元。据悉，该案件发生在本月4日，中国移动位于深水埗一个商场的店铺被破坏后，失去200多部电话及配件，总值250万元；另外，中国移动位于马鞍山一商场的店铺在本月4日被破坏后，也损失30部电话；同日在铜锣湾怡和街的中国移动分店，也失去九部电话，包括iPhone、华为及三星手机，涉款约5万元；另本月6日中国移动登打士街分店也失去10多部手提电话。至于被针对的另一家中资电讯产品商小米，本月4日其旺角创兴广场分店也失去一批手提电话及家电，损失金额未详，至本月7日同一分店又被破坏，报称失去20万至30万元产品。

警方消息人士补充，本月最少录得最少10宗与反修例活动相关的爆窃案，除中资电讯产品公司，也有三宗涉及议员办事处被爆窃而失去电脑及硬碟的个案。消息人士表示，趁火打劫的整体情况未算严重，但忧经济进一步下滑，情况会恶化。他又透露，近两三个月非关反修例的爆窃案数字也见上升，疑与警力集中处理反修例，社区警力被摊薄有关。卓孝业警告，任何人如爆窃，最高可囚14年。

另外，油尖旺区多处交通灯前日遭示威者破坏，昨日部分未能如常运作。警方指出，最少100组交通灯失灵，当中93组未恢复运作，主要集中油尖旺广东道一带，九龙区交通受到影响，过去多个月则共400组交通灯被破坏。

警方指出，示威者在九龙区投掷逾100枚汽油弹，针对港铁、银行、商铺、警署及警员，其中有人在太子行车天桥朝地面警员投掷汽油弹，汽油弹在身边爆开，致警员左脚烧伤。警方也在九龙区接获最少四宗发现怀疑爆炸品案件，其中在太子道路旁有物品放入盒内，并连着电线，其后由警方爆炸品处理课人员即场处理。卓孝业批评有示威者以怀疑爆炸品转移警方视线，“行为卑劣”，又指若经常有怀疑爆炸品，会使市民掉以轻心，一旦市民随便处理怀疑爆炸品，可造成伤亡。