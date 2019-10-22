报道指中国要求外国制药公司降价以换取市场准入

在不断增长的中产阶级的压力下，中国政府正努力提高其医疗保健系统。

据彭博社报道，为了不超出国家预算，中国政府以允许外国公司进入庞大的中国医药市场为回报，力求这些公司能大幅降低药品价格。

新药方面，全球制药龙头辉瑞（Pfizer）制药公司和罗氏（Roche）制药公司已同意削减药价最高达70%。在非专利药方面，中国政府通过批量购买计划，使价格平均下降了52%。在政府的计划下，中国的仿制药价格暴跌。

美国之音就此事向中国国家食品药品监督管理总局(CFDA)发出置评请求，截至发稿未收到回复。

过去五年，中国投入公立医院的资金增加了一倍，达到380亿美元（2689.60亿新币）。中国希望医疗产业的价值在2030年达到2.3万亿美元，即现在的两倍多。

彭博在报道中评论称，中国的这些行动是前所未有的，不仅将影响数十亿中国患者，还将影响全球医疗保健行业的未来。

中国政府的政策吸引了风险投资资金涌入中国蓬勃发展的生物技术初创企业市场。在罗氏和默克（Merck）等全球制药巨头眼中，来自亚洲国家的收入份额在不断增长。

过去三年中，中国生物技术公司的风险投资资金增长了三倍多。

美国之音介绍，因为制度原因，中国的药品长期存在价格过高的问题。过去30多年来，中国政府一直在削减医院的补贴，现行制度实际上是在鼓励公立医院开出大量高价药品来获取收入。

同时，中国对西方药品有着强劲的需求，因为中国患者通常担心药品质量低劣或出现假药，而这些西方品牌提供了质量保障。因此，外国药企可以获得高额的利润，即使其药品不再受专利权保护。