中国副外长：中美经贸谈判获实质进展说明两国能做伙伴

北京香山论坛22日上午举行第三次全体会议，中国外交部副部长乐玉成做主旨发言。

据《环球时报》报道，在发言结束后的问答环节中，乐玉成回应了“美国把中国视为对手、中国把美国视为什么”的问题。他回应称，答案很清楚，世界希望中美做敌手还是做伙伴，中美还是要做伙伴，还是要合作。乐玉成表示，在全球化的背景下，任何国家之间都是相互依存，相互交融，没有哪个国家能不依靠，不合作就能实现目标和理想，这不可能。

乐玉成还提及了中美之间的贸易摩擦。他说，中美摩擦让世界忧心忡忡，看到任何相关的好消息股市立刻涨上去，一旦美国对中国加征关税，股市哗就下来。“市场给了我们答案，希望看到中美停止贸易战，坐下来好好谈。一个多星期前，中美经贸谈判取得实质性进展，有望达成一些协议。这个结果说明，中美是能做伙伴的，是能多合作，要为世界、为两国人民的福祉着想，也要为世界经济着想。”

乐玉成进一步表示，中方不赞成美国动不动就挥舞关税大棒，对中国搞极限施压，这是旧思维，是行不通的。中方主张发展，建设协调稳定的中美关系。

他表示，美国不用担心中国发展乃至动了他们的奶酪，损害到美国的利益。中国的发展是为了让中国老百姓过好日子，不存在取代、挑战、威胁谁的问题。希望中美相互尊重，平等合作，有问题好好商量，中美之间没有解决不了的分歧。