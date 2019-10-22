亲绿民调：逾半数民众赞同“中华民国台湾”是社会最大公约数

台湾一项民调显示，对于“中华民国台湾”是社会最大公约数的说法，超过半数的受访民众表示赞同，而最多人看好现任总统蔡英文会在明年的总统大选中胜出。

综合中时电子报和《联合报》今天（22日）报道，蔡英文早前在“双十节”提出“中华民国台湾”六个字，既不是蓝色、也不是绿色，是整个社会最大共识。

这项由亲绿的两岸政策协会所展开的民调显示，有54%的民众赞同“中华民国台湾”是社会最大公约数的说法，28.2%民众不赞成。

对于蔡英文明年继续连任，两岸关系会火山爆发的说法，近六成民众表示不赞同，29.6%赞成。

此外，52.3%民众觉得，蔡英文更有能力捍卫台湾主权，29%民众则认为是国民党提名的总统候选人韩国瑜。至于两岸关系的处理，近四成认为韩更有能力，42%选择蔡英文。

对于韩国瑜为竞选总统而请假，58.5%民众同意此举违背对高雄市民只在假日拼选举的承诺，31.8%民众则不同意。

在蔡英文施政满意度方面，有45.5%的民众对此感到满意，48.1%感到不满意。

至于明年总统大选，如果出现蔡、韩以及前副总统吕秀莲三人参选的情况，蔡英文（49.9%）的支持度领先韩国瑜（32.9%）17.0个百分点，也领先吕秀莲（6.6%）43.3个百分点。此外，59.8%民众看好蔡英文当选，28.6%看好韩国瑜，只有0.7%看好吕秀莲当选。

此外，在仅有蔡韩两人参选的情况下，蔡英文支持度为50.8%，韩国瑜则为34.4%，蔡胜韩16.4个百分点。相较于8月调查，韩国瑜支持度上升3.3个百分点。

这项调查在本月19日至20日展开，共访1072位成年人。