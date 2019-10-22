华为禁令落地五个月 美国公司困惑难消

距离特朗普政府将中国公司华为列入黑名单时隔五个月，这家公司的业务状况似乎依然不错，而美国公司仍不清楚能否与之合作。

华为上周公布，在智能手机出货量增长26%的推动下，2019年前9个月营收增长24%。另外有迹象显示，美国阻止该公司参与5G技术发展的努力尚未产生重大影响：华为表示，迄今为止已在全球范围内签署了60多项5G商业合同。

而彭博社22日报道，几位知情人士称，数月以来，大型科技公司及其律师在与特朗普政府官员的闭门会议中争论不断，称将他们最大客户之一华为列入黑名单不利于他们的业务开展，许多业内高管对政府的最终目标感到困惑，也无法明确何时才能得到政府许可。

美国总统特朗普与中国国家主席习近平在大阪会晤后于6月份表示，他“轻松”同意了允许美国公司继续向华为出口某些产品。几周后他表示将加快许可证审批流程，但到目前为止尚未做出任何批准。知情人士称，特朗普本月与幕僚开会时同意颁发许可，但尚未发布正式决定。

美国商务部在一份声明中表示，已收到200多份涉及华为及其附属公司的许可申请。“考虑到问题的复杂性，这个跨机构的工作流程还在进行中，以确保我们能正确识别批准哪些许可是安全的，”声明称。“此外，临时一般许可仍然有效而且最近已经续签。”

美光首席执行官Sanjay Mehrotra9月表示，许可申请迟迟得不到批复，可能导致销售下滑局面在未来几个季度进一步恶化。该公司上月公布的季度利润展望令人失望，称部分原因是受华为禁令影响。博通(Broadcom Inc.)也在6月下调年度预测，理由是中美贸易战及与华为业务关系的中断。

业界要求允许进口不涉及国家安全敏感问题的华为产品，主要论据之一是华为可以从包括韩国、日本和台湾在内各地竞争对手那里购买其中的一些组件。

华盛顿智库ITIF总裁Robert Atkinson称：“除非禁令能成功‘杀死’华为，否则结果将是导致美国在许多技术领域的全球市场份额下降，这将损害而不是有助于美国的技术竞争力。”

一些公司甚至在许可审批尚无结果的情况下，已经恢复对华为的发货。自5月以来仔细研究相关规定后，他们认为可依据一部出口管制法律继续向华为提供产品。如果公司能证明一项产品源自美国的技术占比不到25%，那么这项产品或服务就可能不受禁令约束。

美光在6月表示已经部分恢复对华为的存储芯片出货。在俄勒冈州、新墨西哥州和亚利桑那州设有工厂的美国最大芯片制造商英特尔同样如此。该公司还在爱尔兰、以色列和中国设有工厂，因此能辩称其芯片中的大部分知识产权不是源自美国。

“我们知道许多美国公司借道其他国家和第三方，以变通方法继续向华为发货，”智库New America的网络安全研究员Samm Sacks称。“华为禁令对美国国家安全的帮助程度有没有像它制造的新混乱局面那么大，还有待商榷。”