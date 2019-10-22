华为第三季游说支出180万美元破纪录

据彭博社引述美国国会披露的文件指出，中国电讯设备商华为于今年第三季在联邦游说上的花费，达到180万美元（239万新元），按年激增58倍，且创下该公司的最高纪录。其中绝大部分皆是用来支付亲共和党说客埃斯波西托（Michael Esposito）。

华为去年第三季的相关花费仅为3万美元，此前最高纪录为2012年首季的46万美元。

美国商务部的禁令禁止美企向华为供应技术或零件，长达五个月的缓冲豁免期也即将在11月19日到期，华为也因此积极推动游说行动。

彭博社指出，埃斯波西托收到的款项即使以“K街”（K Street，指华盛顿游说行业）的标准来看，也是惊人的高，甚至超过许多最有影响力组织的同期支出，例如美国消费科技协会（Consumer Technology Association）、美国石油学会（American Petroleum Institute）、全美独立工商业者联合会（National Federation of Independent Business，NFIB），都在约100万美元上下。

此外，华为一直积极打好政府、媒体关系，如上周国际货币基金组织（IMF）的峰会期间，华为在离白宫不远的饭店顶楼酒吧举行了记者招待会，当中不乏政要和企业高管，像是布希政府期间的美国国土安全部前官员Andy Purdy。