浙江兰溪亿年前恐龙脚印被村民破坏

有学者日前在浙江兰溪发现一亿年前恐龙脚印，但竟然被村民破坏。

据《钱江晚报》昨天（21日）报道，兰溪梅江镇群声村八仙岗最近很火，因为有中国地质大学的副教授证实，这里发现了一亿年前古生物恐龙的足迹化石。

10月8日，中国地质大学邢立达副教授、美国科罗拉多大学足迹博物馆馆长马丁·洛克利（Martin Lockley）教授等中美古生物学家在北京宣布，他们在兰溪市发现了重要的大型恐龙足迹，相关论文也正式发布在《历史生物学》杂志上，阐明此处共计20多个印记，是约一亿年前的蜥脚类恐龙留下的。

恐龙一般都喜欢在河流、湖泊边上活动，这些地方沉积泥沙，踩下去就会有足迹，干燥之后，又有新的泥沙把足迹掩盖，随后由于地壳抬升，河流变成了大山裸露在外，上面的覆盖层就慢慢风化。因为新覆盖上去的一层泥沙比下面早已定型的泥沙更容易风化。久而久之，足迹就形成了。

相关的论文发表后，八仙岗的这处“遗迹”，自然引起了不少专家学者的好奇，但去到现场后，大家都傻眼了：这些凹坑，被人工凿过凹陷，边缘连接处，还被人用水泥砂浆灌注了。这些水泥砂浆看起来都是新覆盖上去的，在风化的岩石上，看起来特别扎眼。

关于这些凹坑，当地是有一些传说的。这个山岗本叫红石岗，八仙铁拐李云游天下，看到此处红石光洁，就在岗顶席地而坐闭目养神。而后又觉得独坐乏趣，他在岗顶用拐杖划出一个特大的棋盘，叫来曹国舅等人走象棋。期间吕洞宾使诈，激怒铁拐李，遂挥起拐杖要教训吕洞宾。吕洞宾三十六计走为上，所以现在岗上还有数石如棋盘，如八仙的臀印，足印等等。

既然是“神仙屁股印”，大家就觉得应该“突出表现”一下。但由于长期风吹日晒，这些凹坑慢慢有风化的趋势，就自发凑钱“维修保护”了起来，施工大概是今年端午节前后。

“这些钱是有人赞助的，隔壁村也有人出钱，差不多凑了七千来块钱。”有村民说，原来的石头凹坑已经不太成样子了，痕迹也变浅了，慢慢下去可能就要没有了，大家就想按照原本的形状维修一下，石料还是专门从山东运来的，请人凿成了合适的形状，“弄一下，有点样子，好看一点。”

当听说这些凹坑印记是恐龙足迹，村民都有点慌了。“不知道的，那岂不是成了好心办坏事了？”

10月中上旬，浙江自然博物院博士金幸生也闻讯去过现场，也看过照片，勘查了之后，他赞成邢立达对遗迹的判断。

据了解，蜥脚类恐龙是迄今为止陆地上最大的动物。它们的脖子异乎寻常的长，这使得它们可以吃到其他恐龙吃不到的食物，就像今天的长颈鹿一样，可以吃到树顶上的叶子。由于身躯过于沉重，它们不得不长出柱子一般的四肢来支撑身体。和其他的恐龙不同，蜥脚类恐龙通常靠四肢行走。著名的蜥脚类如梁龙，体长约25米，每天要吞食大量的食物。

金幸生说，类似的恐龙足迹化石，在丽水、东阳、义乌都曾经发现过。 兰溪的这些凹坑，从民间传说变成了科学解释，对研究中国白垩纪中期恐龙动物群的分布与演化，以及民间传说对古生物学的影响都有着重要意义。

不过，金幸生到现场时，这些凹坑已经被石头填上了，能不能修复很难说。“如果坑底没有被凿过，那上面的水泥拆掉问题不大，如果下面也被开凿过，那恢复起来就有难度了。”

兰溪宣传部表示，目前当地已将整座山封闭保护，谢绝好奇者前来探访。

事实上，除了山顶，附近还分布着众多类似的岩石，不过很多都覆盖着厚厚植被，有些上面甚至长起了竹子和树。既然山顶的石头上有这么多足迹，那说明恐龙在这一代活动过，其他岩石上会不会有类似足迹？

据了解，当地也派出相关人员进行统一排查，寻找山中类似恐龙足迹。

“具体怎么保护，大概11月底，还要请专家到现场来研究制定方案，”工作人员说，专家手中有这些凹坑的原始照片，“要根据照片来修复，尽量将这些痕迹恢复到原貌。”