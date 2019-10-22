中国完成两级入轨空天飞行器风洞自由分离试验

中国航天空气动力技术研究院微信公众号昨天（21日）发布题为《我院承担的TSTO级间分离项目取得重要进展》的文章称，院第一研究所圆满完成两级入轨空天飞行器风洞自由分离试验，两级并联飞行器成功分离，为未来两级入轨空天飞行器的研制提供了技术道路探索。

据《环球时报》报道，该文章介绍，空天飞行器是未来重要装备，代表了航空/航天技术融合发展趋势。随着超燃冲压喷气发动机等技术研发成功，空天飞行器正式从概念走向技术研究。两级入轨空天飞行器一、二级的质量、尺寸相当，且都是高升力体、大升力面构型，分离时二者之间流场非常复杂，将会产生复杂的气动力热效应，从而影响两个飞行器运动姿态。

这篇文章称，院两级入轨空天飞行器风洞自由分离试验团队解决多项技术难题，建立了通用的风洞试验技术，此次试验预示了安全分离边界，试验结果与数值模拟结果定性一致，为未来空天飞机发展提供了一种先进技术手段。

目前国际上多国都在关注并持续推进空天飞行器的研制。由美国波音公司研制的无人、可重复使用空天飞行器X-37B已经完成多次长时间在轨飞行试验，但美方一直很少透露该型号的用途与行踪，因此外界对该飞行器存在诸多猜测，甚至有观点认为，X-37B是“太空战斗机”的雏形。它由运载火箭发射入轨，可以在轨长时间飞行，完成在轨任务后可以在大气层中飞行并自动返回地面。

俄罗斯曾在北京航展上展出多用途航天发射系统MAKS的模型。该系统是在“暴风雪”航天飞机发射系统的基础上研制的多用途航天发射系统。MAKS系统所用亚音速运载机为专门运载“暴风雪”航天飞机的安-225飞机。二级动力装置由可重复使用的航天飞机和一次性燃料箱组成。