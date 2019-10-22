华为副董事长：若美不解禁 计划未来五年向欧洲采购400亿美元产品

华为副董事长胡厚崑日前接受法国媒体采访时表示，华为的供应链已经全球化，若美国禁令持续，华为自然地会转向欧洲。因此，华为面临的困难“只是暂时的”。

据21日出版的法国晚间报纸《世界报》报道，胡厚崑表示华为在欧洲有3500个供应商。在接下来的五年中，华为最初计划进行价值400亿美元的采购，这是美国制裁之前的预测。无论如何，对欧洲公司来说是个好消息。

他指出，公司的财务状况良好，从未中断向客户的交货，在2019年头九个月的财务业绩令人满意，全球收入增长了24％以上，收入已经达到857亿美元。胡厚崑也说：“我们深信，我们全年的收入将超过1000亿美元。我们在欧洲的销售仍保持稳定，我们的国内市场比以前活跃得多，尤其是在智能手机的销售方面。”

华为今年9月在德国慕尼黑推出的新旗舰手机Mate 30系列因美国制裁而无法使用谷歌服务。对此，胡厚崑表示希望欧洲消费者可以使用这款手机，但目前尚无在欧洲进行商业化的确切时间表。

针对法国通过的关于加强5G设备管控的法案及欧盟公布评估5G风险的文件，胡厚崑强调清晰、准确和透明的标准及其实施过程只会对华为有利。

他说：“欧洲强调数字主权，网络安全，隐私保护等等，所有这些只可能是积极的。虽然如此，我们也认为，欧洲和法国在其经济数字化的过程中，需要供应商的多样化，以确保其创新能力和保持竞争力。”