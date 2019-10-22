蔡英文谈陈同佳案：台湾从未放弃司法管辖权

台湾总统蔡英文今天（22日）就陈同佳案说，台湾从来没有放弃司法管辖权，人民应该思考的是，为什么香港放弃司法管辖权。

据台湾《自由时报》和香港电台报道，蔡英文说，这件案子凸显三大问题：司法管辖权行使的问题、司法正义实现的问题，以及双方政府是否为一个负责政府的问题。

蔡英文补充，对于此案，港府是最相关的，而港府放弃对自身市民的管辖权。她说到，虽然此案发生地在台湾，但加害人或被害人都是香港居民，相关的事证也在香港，而港府却拒绝行使管辖权，让受害的市民无法得到正义的伸张，对于司法的追诉也摆出不管的态度。她觉得，港府这样做，长期而言对自己相当不好。

蔡英文说，香港人民世界去旅游，如果市民在海外发生事情，港府都是这样的作法和态度，这其实是一个不太负责任的政府，其相对国家或地区也会很头痛。

她也说到，就台湾政府而言，由于案件发生地在台湾，“我们也愿意管辖”，但也有赖港府提供必要之协助，毕竟在案子侦办或在司法审理的过程中，没办法取得完整的资料，这部就需要港府这边来帮助。

对于香港政务司长张建宗指台湾“政治凌驾法律”，蔡英文回应时说，谁政治凌驾法律是很清楚的，谁应该管的不管，台湾政府愿意负担责任，案件的侦办跟审判，需要双方政府提供资讯才能完成。