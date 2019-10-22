日本上半年度对华出口大减9.1%

日本财务省10月21日发布的2019年度上半年（4至9月）贸易统计（以通关数据为准）显示，出口额为38.2332万亿日元，比上年同期减少5.3％。连续两个半年度减少，对华出口仅为7.2337万亿日元，减少9.1％，产生了消极影响。上述结果明显体现出以中国为中心的世界经济减速。

据日经中文网报道， 日本9月单月的出口额比上年同月减少5.2％，降至6.3685万亿日元。连续10个月减少。除了对中国汽车零部件出口之外，对美国飞机零部件出口减少。由于日韩关系紧张，对韩国出口也出现减少。从对韩出口来看，半导体制造设备下降55.7％，降至231亿日元，降幅较大。

日本财务省针对出口减速表示“汽车零部件和半导体制造设备的减少成为主要负面因素。有可能受到中国经济正在缓慢减速的影响”。

从上半年的对华出口来看，降幅尤其巨大的是电子和汽车领域。液晶显示屏基板等的半导体制造设备的出口额减少32.2％，降至4275亿日元，半导体本身的出口额也减少9.8％，降至4914亿日元。

在运输工具相关领域，以变速箱等核心零部件为中心，汽车零部件的出口减少，出口额减少27.1％，降至3220亿日元。汽车本身以混合动力车为中心，出口增长，增长31.2％，至3965亿日元，但未能抵消汽车零部件和飞机等其他领域的下滑。

对包括中国在内的亚洲整体的出口额减少8.4％，降至20.4648万亿日元。

对出现经济减速的欧盟（EU）的出口也减少2.7％，降至4.408万亿日元。时隔5个半年转为减少。英国因脱欧谈判而动摇，以对英国出口为中心，医药品减少29.2％，降至564亿日元，同时以对马耳他的油轮出口为中心，船舶减少63.6％，降至324亿日元。

另一方面，对美国的出口以半导体制造设备、医药品和建筑机械为中心实现增长，增长2.3％，达到7.6878万亿日元。连续五个半年增加，但未能抵消对其他地区的出口减少。出口额减去进口额的上半年贸易收支为逆差8480亿日元。连续2个半年出现逆差。进口额减少2.6％，降至39.0812万亿日元，时隔5个半年减少。