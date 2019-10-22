中国工信部：工业运行积极因素将延续 进一步开放电信汽车等领域

中国工业和信息化部运行监测协调局局长黄利斌今天（22日）表示，中国前三季度工业经济运行保持总体平稳，为完成全年主要目标任务打下较好基础，其中的积极因素会在四季度继续显现，并将好于三季度。并以开放包容的心态看待中美贸易摩擦问题，不关起门来搞建设，不一味强调“自主可控”，进一步对外资开放电信、互联网、汽车等领域。

据路透社报道，他在国新办举行的新闻发布会上表示，中国内外环境复杂多变、不确定不稳定因素增多，企业生产经营困难加剧，工业下行压力加大。中国制造业正处在转型升级的阵痛期，叠加中美经贸摩擦升级等影响，风险挑战明显增多，年初将规模以上工业增加值的预期增长目标确定在5.5%-6%的区间，较去年有所降低，是综合考虑了内外部各种因素的影响冲击。

他用“总体平稳、符合预期、顶住压力、成绩不易”四句概括中国工业经济总体平稳的运行态势。而中国9月工业增加值增速比8月份提升了很多，得益于一系列逆周期的宏观调控措施落实，以及美国加征关税前临近圣诞节抢出口的影响，对冲了部分的下行压力。

“经济运行中的这些积极因素仍然会在四季度继续显现。四季度的工业经济运行一定会好于三季度，我们相信能完成全年的目标任务。”黄利斌称，要努力实现工业通信业平稳运行和高质量发展。

具体而言，要积极拓展国内外市场，深挖需求潜力，为稳增长提供强力支撑；有效应对经贸摩擦影响，精准帮扶受影响企业，着力稳定市场预期；持续推进转型升级，进一步夯实产业基础，培育壮大新增长点；深化改革开放，做优营商环境，不断激发市场活力等。

至于美国商务部此前将中国28家机构和企业加入贸易黑名单，黄利斌指出，部分对美依存度较高的中国行业和产品的出口受到了一定影响，但总体来看，并不能伤及中国科技发展的基本面，部分科技企业的短暂波动也不能影响中国科技水平发展长期向好的态势。

中国将进一步对外资开放电信、互联网、汽车等领域，继续提高知识产权保护水平，营造良好的营商环境；不与国际产业发展脱钩。同时中方将密切关注所谓“实体清单”，并将采取所有的适当措施，坚决扞卫中方的合法权益。

黄利斌指出，今年以来，美欧日等主要经济体增速普遍回落，地缘政治不确定因素增多，中美经贸摩擦升级对中国的影响加深。不过，随着中国逆周期宏观调控力度持续加大，落实降低增值税税率，降低社保税率等一系列减税降费政策，有力支撑了企业特别是制造业企业稳中有进，多项举措有力地促进了工业经济平稳运行。