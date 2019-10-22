中国第三代杂交晚稻亩产超1000公斤

中国农业专家对第三代杂交水稻进行测产验收，认为晚稻新组合表现优势强，产量有重大突破。

据《人民日报》报道，中国湖南省农学会10月21日至22日组织中国农业科学院、福建省农业科学院、中国水稻研究所等单位专家，对中国第三代杂交晚稻系列组合进行了现场考察与测产。

专家评议会机收测产后得到数据，衡南县云集镇示范的新组合G3-1S/亲19的平均亩产达到1046.3公斤。

专家组认为，第三代杂交晚稻新组合表现优势强，产量有重大突破。建议国家给予支持，加快推动产业化进程。

中国“杂交水稻之父”中国工程院院士袁隆平介绍，第三代杂交水稻是利用普通隐性核雄性不育系为母本，以常规品种、品系为父本配制而成的新型杂交水稻。第三代杂交水稻不育系不仅兼有三系法不育系育性稳定和两系法不育系配组自由的优点，同时又克服了三系不育系配组受局限和两系不育系繁殖、制种存在风险的缺点，是水稻杂种优势利用的理想途径。

在被问到此次测产结果是否满意时，袁隆平院士表示：“达到预期，很满意。”

此次测产验收是我国第三代杂交水稻首次专家测产验收，对于评估第三代杂交水稻产量具有重要意义。

目前，湖南杂交水稻研究中心建立了成熟的第三代杂交水稻育种技术体系，选育了一批第三代杂交水稻不育系，并通过籼、粳亚种间优势利用，培育出系列苗头强优组合。