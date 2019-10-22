不用再证明“你妈是你妈” 中国人社部将取消42项证明事项

中国人社部21日在2019年第三季度新闻发布会上表示，在取消两批80多项证明事项、材料事项之后，下一步还将取消42项证明事项材料，其中就包括死亡证明、在读证明、直系亲属关系证明等。

据《北京青年报》报道，去年12月和今年3月，人社部取消了人社领域2批80多项相关证明事项、材料事项。

相关负责人透露，此次准备取消的42项材料主要包括五类：

一是通过网路核验手段能实现的，有三项，比如办理人力资源服务许可证的时候不用再提交工作人员的学历证明。

二是通过部门间核查能够实现的事项六项，比如办理社会保险登记不再提交营业执照、组织机构统一代码证书。

三是由人社部门内部不同机构之间互相提供的证明材料，这也要取消，改为通过内部信息共享的方式实现，这一类有9项，比如申领工伤保险待遇的时候，不再提交认定工伤决定书。

四是积极探索告知承诺制度替代开具证明，共16项，比如学校在读证明、依靠工亡职工生前提供主要生活来源证明、直系亲属关系证明、死亡证明、专业技术职务聘用证明等。

五是根据实际情况不需要再提供的，有8项，比如申请更正技能人员职业资格证书信息，不再提交职业资格证书原件，原件自行失效。

中国国务院总理李克强2015年5月6日曾在国务院常务会议上以“如何证明‘你妈是你妈’”为案例，批评某些政府办事机构批文件证明太繁琐，为老百姓办事“设置障碍”。