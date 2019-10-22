陕西原户县秦岭办主任违规同意建40套别墅 一审获刑逾三年

西安又一位官员因涉秦岭违建问题领刑。近日，中国裁判文书网公布了邬昭辉受贿罪、玩忽职守罪一审判决书。判决书显示，2019年9月12日，西安市鄠邑区（原户县）秦岭生态保护管理委员会办公室（以下简称：秦岭办）主任邬昭辉一审被以受贿罪、玩忽职守罪判处有期徒刑三年二个月。

据澎湃新闻报道，经西安市未央区法院审理查明，2011年7月起，邬昭辉担任原户县秦岭办（2017年8月以后改为鄠邑区秦岭办）主任，全面负责户县秦岭办工作。其间，邬昭辉在负责处理陕西盛景置业有限公司（以下简称：盛景公司）开发的“山水草堂”项目中，未尽到贯彻执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》等有关生态环境保护方面的法律法规的职责，未认真履行指导、督促、检查等职能；又违规同意盛景公司私自变更建设规划，将该项目D3区40套别墅全部建设在太平河生态景观轴控制范围内，导致项目所在处秦岭北麓生态环境遭受严重破坏，造成恶劣的社会影响。

据法院查明，2011年至2018年，邬昭辉于每年春节期间，先后七次收受盛景公司副总经理赵某某送的购物卡七张、共计21000元，并在女儿出嫁时收受赵某某现金5000元，被告人邬昭辉将所收购物卡及现金全部用于家庭生活。案发后，邬昭辉退缴违法所得21000元。

此外，2013年10月，原户县秦岭办负责建设户县某环线绿化景观提升工程，时任户县秦岭办主任的邬昭辉全面负责相关工作。邬昭辉向该项目承建商西安星座装饰工程有限公司承接项目、支付工程款等提供帮助。2014年2月初，邬昭辉收受该公司工程部经理潘某某给予的现金80万元人民币。之后，邬昭辉将所得赃款中的70万元用于其女购房，10万元用于日常支出。案发后，邬昭辉如实供述了上述事实并退缴全部80万元违法所得。

西安市未央区法院认为，被告人邬昭辉身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，收受他人现金80万元，数额巨大，并为他人谋取利益，已构成受贿罪；被告人邬昭辉在履行职务期间玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，又构成玩忽职守罪，应当数罪并罚。鉴于邬昭辉主动揭发相关人员违纪违法问题，具有立功情节，且其真诚悔罪，具有坦白情节。

西安市未央区法院认定邬昭辉犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；犯玩忽职守罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年又二个月，并处罚金20万元。

据央视新闻此前报道，“山水草堂”等别墅项目曾是西安房地产的高端代表，秦岭北麓违建别墅问题被调查后，“山水草堂”违建别墅群成为重点督办项目被予以拆除。

被“山水草堂”开发商“腐蚀”的官员并不止邬昭辉。

8月21日，焦维发受贿案在陕西商洛市中级法院宣判，西安市秦岭办原党组书记、原西安市政府秘书长焦维发被指受贿近2000万元人民币，一审被判有期徒刑十年。据上游新闻报道，起诉书显示，焦维发也曾多次收受“山水草堂”开发商盛景公司的财物。

今年2月，陕西省纪委监委在《焦维发被开除党籍、开除公职处分》的通报指出，经查，焦维发违反政治纪律和政治规矩，贯彻落实中共中央总书记习近平重要批示指示精神不坚决、不彻底，在秦岭违建专项整治中敷衍应付、弄虚作假，为秦岭违建项目“大开绿灯”，伪造证据对抗组织审查等。