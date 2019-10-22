第32届中国电影金鸡奖提名名单出炉

中国第32届金鸡奖获奖名单今天（22日）出炉。11月23日晚，金鸡奖将在福建厦门国际会展中心举行颁奖典礼。

据头条娱乐报道，影片《古田军号》《地久天长》《后来的我们》《红海行动》《我不是药神》《流浪地球》获得最佳故事片提名；王景春、杨太义、段奕宏、徐 峥、涂 们、富大龙获得最佳男主角提名，马伊琍、白百何、咏 梅、周冬雨、赵小利、姚 晨则被提名最佳女主角。

完整名单如下：

【最佳故事片提名】

《古田军号》

《地久天长》

《后来的我们》

《红海行动》

《我不是药神》

《流浪地球》

【最佳导演提名】

王小帅（《地久天长》）

吕乐（《找到你》）

林超贤（《红海行动》）

郭帆（《流浪地球》）

董越（《暴雪将至》）

霍猛（《过昭关》）

【最佳男主角提名】

王景春（《地久天长》中饰刘耀军）

杨太义（《过昭关》中饰李福长）

段奕宏（《暴雪将至》中饰余国伟）

徐峥（《我不是药神》中饰程勇）

涂们（《老兽》中饰老杨）

富大龙（《进京城》中饰岳九） ​​​​

【最佳女主角提名】

马伊琍（《找到你》中饰孙芳）

白百何（《妈阁是座城》中饰梅晓鸥）

咏梅（《地久天长》中饰王丽云）

周冬雨（《后来的我们》中饰方小晓）

赵小利（《活着唱着》中饰赵丽）

姚晨（《送我上青云》中饰盛男） ​​​​

第32届中国电影金鸡奖提名名单

【最佳男配角提名】

王传君（《我不是药神》中饰吕受益）

王志飞（《古田军号》中饰朱德）

田壮壮（《后来的我们》中饰林父）

李云虎（《过昭关》中饰李翊宁）

辛柏青（《妖猫传》中饰李白）

章宇（《我不是药神》中饰彭浩（黄毛））

【最佳女配角提名】

吴玉芳（《送我上青云》中饰梁美枝）

凯丽比努尔·热合米图力（《第一次的离别》中饰凯丽）

徐幸（《学区房72小时》中饰牛阿姨）

蒋璐霞（《红海行动》中饰佟莉）

【最佳摄影提名】

刘寅（《流浪地球》）

李勇（《第一次的离别》）

赵小丁（《影》）

格日图（《远去的牧歌》）

曹郁（《妖猫传》）

曾念平（《妈阁是座城》）

【最佳编剧提名】

邹静之（《进京城》）

阿美、王小帅（《地久天长》）

袁媛、何昕明、潘彧、安巍、刘若英（《后来的我们》）

韩家女、钟伟、文牧野（《我不是药神》）

鲍晶晶（《闪光少女》）

滕丛丛（《送我上青云》）

最佳导演处女作提名：

王丽娜（《第一次的离别》）

文牧野（《我不是药神》）

刘若英（《后来的我们》）

彭力（《小狗奶瓶》）

滕丛丛（《送我上青云》）

【最佳录音提名】

王丹戎、祝岩峰、刘旭（《流浪地球》）

王钢、刘晓莎（《动物世界》）

龙筱竹、张金岩（《暴雪将至》）

刘佳（《妖猫传》）

纪成钢、王印刚（《古田军号》）

郭明（《飞驰人生》） ​​​​

【最佳美术提名】

马光荣（《影》）

刘强（《暴雪将至》）

李淼（《我不是药神》）

宋晓杰（《动物世界》）

郜昂（《流浪地球》）

屠楠、陆苇（《妖猫传》） ​​​​

【最佳音乐提名】

刘思军（《坐着火车上北京》）

关峡、杨帆（《桂香街》）

邹野（《破门》）

居文沛（《古田军号》）

舒楠（《进京城》）

窦唯（《春江水暖》）

【最佳剪辑提名】

白玉侠、谭玉坤（《飞驰人生》）

邝志良、白慧玲、王冉（《闪光少女》）

朱丽赟（《进京城》）

朱琳（《我不是药神》）

李点石（《妖猫传》）

廖庆松、吴方（《小狗奶瓶》） ​​​​

【最佳中小成本故事片提名】

《过昭关》

《红花绿叶》

《学区房72小时》

《春江水暖》

《活着唱着》

【最佳儿童片提名】

《小狗奶瓶》

《坐着火车上北京》

《树上有个好地方》

《破门》

《旋风女队》 ​​​​

【最佳戏曲片提名】

《布依女人》

《白蛇传·情》

《挑山女人》

《曹操与杨修》

《韩玉娘》

《新穆桂英挂帅》 ​​​​

【最佳科教片提名】

《土豆的故事》

《大鱼治水》

《绿色长城》

《熊猫成长记》

【最佳纪录片提名】

《Hello北京》

《大戏记忆——花木兰》

《马克思》

《奋斗时代》

《踢球吧孩子》

《藏羚王之宝贝日记——极地追踪》

【最佳美术片提名】

《C9回家》

《风语咒》

《白蛇：缘起》

《疯狂斗牛场》

《新大头儿子和小头爸爸3俄罗斯奇遇记》

《熊出没·原始时代》 ​​​​