台学者：陈同佳事件在短期对2020造成影响

有台湾学者在谈到明年的总统大选时认为，尽管现任总统蔡英文民调较高，陈同佳事件在短期会造成影响，民进党政府不能掉以轻心。

据台湾中时电子报和《联合报》今天（22日）报道，国立台湾师范大学政治系教授范世平在亲绿的两岸政策协会为发布民调而举行的说，目前为止蔡英文尚未做正面回应。他认为，蔡英文要做严正说明，否则台湾说法有矛盾、逻辑不通。

范世平分析，陈同佳事件短期会有影响，对长期而言还好。他认为，陈同佳自愿自首，蔡政府的最大问题是拒绝，且有一大堆政治理由。台港就算要谈司法互助，以现今的两岸关系，也难以签订。

范世平也说，如果陈同佳真的“被（人要求）自首”，蔡政府更要让他赴台，“让他自己说是被林郑月娥要求自首”。

桃园市议员王浩宇说，该事件对总统大选影响不太大，因为大家不喜欢韩国瑜，要从不喜欢到被喜欢非常难，这件事情不会有太大影响。而民进党政府为什么不接受陈同佳来台投案的论述要说清楚，不然对选情会有所伤害。

王浩宇也说，该事件可能会反应在政党支持度的落差上，未来不分区的竞选上，民进党要怎么对抗民众党等政党，这是绿营要去面对的，并称眼下总统选举结果已定，剩下的是立委选举。

台湾国际法学会副秘书长林廷辉则称，在没有搞清楚对方前，政府是谋定而后动，外界批评蔡政府放弃司法权的说法太过，该事件要在等某个时间点来看。