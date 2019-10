禁学生简报宣扬政治议题 香港城大教授办公室外被涂鸦

香港城市大学上周传出一名教授为不想要学生在简报上宣扬政治议题,警告学生未来如果这么做,会给涉事学生零分,后来有人在教授办公室外墙涂鸦。校方称,不知道相关教师的言论内容,并会进一步了解情况。

综合香港《苹果日报》和《大公报》报道,这名新加坡籍教师名叫陈勇锦(Tan Yong Chin),在城市大学担任市场学系助理教授。

陈勇锦本月18日在发给学生们的一份电邮说,在未来的课堂中,“如有任何同学的简报宣扬政治议题,或以简报作为宣扬政治理念,将会给予全组同学零分”,并称“我们是来学习的,不要把你的政治理念带进课室”(We are here to learn. Do not bring your political agendas into the classroom)。

报道称,课堂上据悉有两组学生曾以与反修订《逃犯条例》运动相关的议题为简报主题,包括中国大陆品牌喜茶,以及美国街头鞋履品牌Vans(范斯)事件。

电邮发出后,陈勇锦的办公室外墙就出现“白色恐怖”、“我要做project”等标语。

另一方面,网上也传出疑似是香港示威者的社交群组信息截图。据“新加坡眼”微信公众号报道,截图显示,有人在群组发布新加坡总理李显龙谈论香港的文章时,加了“装修”DBS星展银行、新加坡大使馆、UOB(大华)银行的标签,疑似要在这些新加坡驻港机构与公司搞破坏。