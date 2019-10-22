港府公布20亿港元新一轮纾困措施

香港财政司司长陈茂波今天（22日）公布总值20亿元（港元，下同，3.47亿新元）的新一轮纾困措施，其中包括为6.1万名德士、小巴及红色小巴司机提供燃料费补贴。

据香港01和香港电台报道，陈茂波下午与商务及经济发展局局长邱腾华，以及运输及房屋局局长陈帆，一同公布第三轮支援企业措施。

与旅游业有关的纾困措施，则将会由商经局、旅游业界商讨后，再向外公布，而这次的纾困措施总开支20亿元，将会向立法会申请拨款。

此外，港府也会扩大早前公布的租金宽免范围，包括政府辖下的公众收费停车场、超级市场及商场，康文署辖下餐饮及零售场所，如小食亭，商店，以及文娱中心设施，亦会豁免地政总署的海滨康乐及活动场地，大部分更改地契作社区及商场用途的短期及临时豁免书的费用。陈茂波表示，主要受惠行业包括， 货库，物流及零售场地等，涉及开支约6亿元，10月1日生效。

陈茂波说，本次推出20亿纾困措施，加上较早前的191亿相关措施，以及年初为业界推出400亿为业界推出的资援措施，将为本港经济有2%左右提振作用。

至于其他零售业界有关的纾舒措施，陈茂波说，会评估动态经济下行影响，并随着事态发展，针对特定行业推出措施，并称港府会再作评估。