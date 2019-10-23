中国统计局：中国GDP统计基本反映实际情况

中国的GDP是被高估还是低估？中国国家统计局原副局长许宪春周二（22日）表示，从80年代开始GDP统计以来，各种质疑从来没有断过，他认为中国GDP总体反映实际情况，虽然因为新经济的崛起，可能存在遗漏，但不会太多。

据路透社报道，许宪春在中国金融四十人论坛（CF40）季度宏观政策报告发布会上表示，今年经济增速逐渐回落，但仍处于适度区间，第三产业对经济的贡献较大，而GDP增速回落主要是工业增速回落导致。

他表示：“GDP统计数据和会计数据不一样，会计差一分都不行，但是统计数据任何一个国家，不管发达国家还是发展中国家，即使是统计最先进的国家都不敢保证100%正确，我认为中国数据基本上反映实际情况。”

许宪春表示，现在互联网迅速发展，创造了很多新的经济活动，也创造了灵活的就业方式，比如网红打赏、家庭主妇兼职滴滴出行，“GDP统计能不能及时跟上，我觉得有的跟不上。”

他指出，新经济发展非常快，一部分被遗漏也可能，但不会对GDP有颠覆性影响。中国GDP总量90多万亿元，统计上一点差距没有也不可能，有的存在遗漏，也不排除有重复，现在中国特别重视统计数据的真实性。

谈及第三产业对经济的贡献，他表示，今年前三季度第三产业对经济增长的贡献最大，其中是交通运输仓储邮政业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商业服务业增速较快，这三个行业均是新经济或与新经济密切相关的。

许宪春称，第三产业新经济占比较小（第三产业增加值占GDP比重大致在15%左右），尽管它对当前经济增长稳定起到很重要作用，但仍然没有完全对冲抵消传统经济下滑的压力，所以经济增长还在回落，如果新经济占比提高，有可能会把经济增速扯回来。

他并指出，CPI同比增速逼近上限，主要还是受季节性周期性因素的影响，不必过度解读。现在工业生产者出厂价格（PPI）和CPI正好反向，不能统称为通缩、通胀。

中国金融四十人论坛（CF40）最新发布报告指出，下半年中国经济下行压力犹存，经济运行的主要威胁还是需求不足，需要通过及时调整利率、对房地产企业和住房抵押贷款政策的正常化、确保广义政府债务和基建投资的合理增长，发挥好其熨平经济波动的缓冲器作用等手段，激发信贷需求以扩大总需求。