消息：中国下发1000万吨美国大豆进口关税豁免配额

据两名消息人士称，中国政府周二（22日）向国内和国际主要大豆压榨商下发关税豁免配额，这些企业进口的总计最高1000万吨美国大豆将被免征高额关税。

据路透社报道，美国出口贸易商称，这些豁免配额周二未能立即激发买盘，因美国大豆价格依然太高。尽管美国总统特朗普保证即将有一波大豆出售，但最近几周的中国采购仍继续由市况决定。

据听取了简报的消息人士称，在中国国家发展和改革委员会召开的一次会议上，中国向国有和私营压榨企业，以及在中国设有压榨厂的大型国际贸易公司发放了美国大豆进口关税豁免配额。

据两名美国出口消息人士称，豁免的对象为3月美国船货。

一名美国经纪商表示，周二下午，美国输往中国大豆的标购价格比出口商开价每蒲式耳低了0.15美元左右，价差走阔表明销售并不急迫。该经纪商表示：“目前价格有点太高，以致走势停滞，”

不过贸易商表示，出口商仍抢着购买今年稍晚运送至墨西哥湾沿岸出口码头的大豆，因预期采购即将出现，11月与12月到货的大豆求购报价每蒲式耳上涨0.04-0.06美元。

此次会议召开之前，美国总统特朗普表示，在本月早些时候的贸易谈判中，中国同意每年购买价值500亿美元（682亿新元）的美国农产品。

不过贸易商对路透表示，会谈后的隔周，中国至少购买了八船巴西大豆，或48万吨，价值1.73亿美元，完全避开美国市场。

“中国买家一直在购买大量巴西大豆。政府向进口商释出以大局为重的信号，”一名听取相关简报的消息人士表示，他指的是北京方面有意在会谈中展现诚意。