16家中国公司上榜《财富》未来50强

美国《财富》杂志发布最新的2019未来50强榜单显示，共有16家中国公司上榜。

据中国新闻网报道，其中，宁德时代排名第四，在中国企业中位列第一；其次是小米、携程国际、阿里巴巴，腾讯控股，分列第七、第八、第十一、第十二位。此外，恒瑞医药、海天调味、网易、中国铁塔、顺丰控股、京东方、永辉超市、五粮液、贵州茅台、龙湖集团、融创中国等也上榜。

以下是50强榜单：

1.Workday

2.Square

3.ServiceNow

4.宁德时代新能源科技股份有限公司

5.Spotify

6.Atlassian

7.小米

8.携程国际

9.Salesforce

10.Vertex Pharmaceuticals

11.阿里巴巴集团

12.腾讯控股有限公司

13.推特（Twitter）

14.江苏恒瑞医药

15.佛山市海天调味食品

16.Live Nation Entertainment

17.赛灵思（Xilinx）

18.Alphabet

19.网易

20.达索系统（Dassault Systèmes）

21.Intuit

22.中国铁塔

23.Intuitive Surgical

24.PayPal

25.Adobe

26.英伟达（Nvidia）

27.欧特克（Autodesk）

28.Illumina

29.爱德华生命科学 (Edwards Lifesciences)

30.Transurban

31.亚马逊（Amazon.com）

32.顺丰控股

33.Expedia

34.京东方科技集团

35.永辉超市

36.Fortive

37.宜宾五粮液

38.Paychex

39.贵州茅台

40.乐天株式会社（Rakuten）

41.Alexion Pharmaceuticals

42.VMware

43.Visa

44.缤客（Booking Holdings）

45.龙湖地产

46.埃森哲（Accenture）

47.CDW

48.特斯拉（Tesla）

49.Facebook

50.融创中国