“非洲手机之王”上市募资27亿元用25亿元购买理财产品 被批纯为圈钱

“非洲之王”传音近日又陷入了现金使用风波。10月18日，根据传音控股（688036）在科创板发布的公告显示，公司董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币25亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

据界面新闻暴动，这引起了市场对传音不差钱还上市的质疑。本次进行现金管理的额度占实际募资总额的比例高达93.46%。

根据传音控股9月27日发布的《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次募资总额为28.12亿元，全部为公司公开发行新股募集。而在扣除发行费用后，传音控股的实际募集资金净额为26.75亿元。

在公告书中，传音控股指出，进行现金管理的目的，是为了提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，实现股东利益最大化。

对于外界的质疑，传音控股在10月23日给出《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的补充公告》。

指出公司募集资金主要用于投入传音智汇园手机制造基地项目、手机生产基地（重庆）项目、移动互联网系统平台建设项目、上海手机研发中心建设项目、深圳手机及家电研发中心建设项目、市场终端信息化建设项目等。募集资金投资项目的实施有助于提升公司的科研水平及市场竞争力。

公司授权暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度为 25亿元，非实际现金管理金额。公司实际用于现金管理的部分暂时闲置募集资金将远小于25亿元。