中国2018年跨境电商进出口额达202.8亿美元

中国国务院今天（23日）提交《国务院关于加快外贸转型升级推进贸易高质量发展工作情况的报告》请十三届全国人大常委会审议。其中透露据中国海关统计，2018年跨境电商零售进出口202.8亿美元，同比增长52.3%。

中新社报道，商务部部长钟山就加快外贸转型升级推进贸易高质量发展工作情况进行报告，从九方面介绍了有关工作进展，包括：加强贸易高质量发展战略谋划，加快培育外贸竞争新优势，积极主动扩大进口，促进加工贸易创新发展，加快培育贸易新业态新模式，促进服务贸易创新发展，营造法治化国际化便利化贸易环境，积极开展多双边经贸合作，加大财税金融政策支持。

报告指出，中国正在积极主动扩大进口，去年成功举办首届中国国际进口博览会，共吸引172个国家、地区和国际组织，3600多家企业参展，80多万人进馆洽谈采购、参观体验，成交额达578亿美元。出台扩大进口的政策措施，2018年国务院办公厅印发了《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》，部门和地方积极落实，有力推动了国内产业转型升级，促进了科技进步和技术创新。开展汽车平行进口试点，试点省市达到16个，更好地满足了人民多样化消费需求。

此外，中国也在加快培育贸易新业态新模式。为推进跨境电商发展，中国国务院先后分三批在杭州等35个城市开展跨境电子商务综合试验区建设，探索形成以“六体系两平台”为核心的管理制度和经验做法。完善跨境电商零售进口税收政策。近三年来，跨境电商高速增长，成为外贸增长新亮点。

据中国海关统计，2018年跨境电商零售进出口202.8亿美元，同比增长52.3%。开展市场采购贸易方式试点，确定四批共14家试点单位，建立试点动态调整机制。2018年，中国全国市场采购贸易方式出口额712.2亿美元，同比增长53.1%，高于同期全国出口增速43.2个百分点。开展外贸综合服务企业试点，积极探索在条件成熟地区推进二手车出口业务。

在营造法治化国际化便利化贸易环境方面，报告说，建设自贸试验区，2013年以来，陆续设立18个自贸试验区，增设上海自贸试验区临港新片区。不断总结提炼改革创新成果，先后将外商投资负面清单管理模式、国际贸易“单一窗口”、投资项目管理“四个一”等202项改革试点经验向全国复制推广，充分彰显了全面深化改革和扩大开放的试验田作用。

报告提到，推进国际贸易“单一窗口”建设，不断压缩通关时间，2019年6月全国进口整体通关时间为42.4小时，较2017年缩短56.5%；出口整体通关时间为4.2小时，较2017年缩短66%；进出口环节监管证件由86种精简到46种，其中34种实现网上申报、网上办理。据世界银行《2019年营商环境报告》，中国跨境贸易营商环境指标从上年的97位跃升至65位。

在积极开展多双边经贸合作方面，报告说，加快自由贸易区建设，与25个国家和地区达成了17个自贸协定，2018年，向自贸伙伴出口额共计约5290亿美元，同比增长11.7%，比同期对全球出口总额增速高约2个百分点。

在加大财税金融政策支持方面，报告说，全面落实减税降费政策，2018年两次提高出口退税率，简化退税率结构，退税率由原来的七档减为五档；自主降低中国关税总水平，由9.8%降至7.5%。推动跨境人民币业务持续健康发展，不断完善跨境人民币业务政策框架，2019年1-7月，人民币跨境实际收付金额累计10.9万亿元，同比增长16.5%。