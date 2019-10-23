彭博社：香港警方已经拥有可以识别人脸的AI技术

知情人士称，香港执法部门可以使用人工智能软件，该软件可以将任何录像片段中的面孔与警察数据库进行匹配，但目前尚不清楚该软件是否被用于平息长达数月的亲民主抗议活动。

知情人士告诉彭博社，警方能够使用来自悉尼iOmniscient的这项技术至少已有三年时间，该公司的工程师已经培训了数十名人员如何去使用它。因为信息尚未公开，知情人士要求匿名。该软件可以扫描包括闭路电视在内的镜头，自动将面部和车牌与警察数据库进行匹配，并在人群中识别出犯罪嫌疑人。

除了追踪罪犯外，iOminiscient的人工智能还可用于从发现失踪儿童到管理交通的很多事情。知情人士称，在抗议活动于6月开始后的一次培训中，警官询问如何使用车载摄像机自动识别车牌号。

有关使用面部识别技术的问题笼罩着抗议活动，引发了人们对香港越来越接近内地式监视状态的担忧。示威者带上口罩或面具，摧毁了闭路电视摄像机，拆除了所谓的智能路灯柱，并用雨伞掩盖了故意破坏行为。官方本月在半个多世纪以来首次动用了紧急状态法禁止蒙面，此举引发暴力升级。

“香港人害怕被闭路电视摄像机捕获。”民间人权阵线前领导人梁穎敏说。“为什么人们仍然戴着口罩？因为受到警察的监视。”在过去几个月中，民间人权阵线组织了一些最大规模的抗议活动。

香港政府已披露使用面部识别技术的一些方式，但林郑月娥领导下的政府和警方尚未公开确认他们是否正在使用它来监视抗议活动。政制及内地事务局局长聂德权6月表示，没有政府部门采购或开发了自动面部识别-闭路电视系统或将该技术应用于闭路电视系统。

聂德权办公室建议向警方询问有关面部识别技术的所有问题，警方未回应多次置评请求。

iOmniscient拒绝评论香港警方是否使用其面部识别技术。该公司表示，其技术还具有将身份隐匿的功能。据该公司称，该公司系统在50多个国家和地区使用，总收入中只有一小部分来自香港，由于隐私问题以及与其他城市相比摄像头数量较少，香港的商机相对有限。